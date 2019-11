CDA Overijssel ziet niets in plannen van landelijke bestuur: 'Wij zijn trots op boer en buitenlui'

Het CDA Overijssel is tegen de plannen voor de nieuwe koers (Foto: iStock / Getty Images Plus)

De Overijsselse fractie is niet tegen het gehele discussiestuk, benadrukt fractievoorzitter Bouwien Rutten. "Het gaat om de punten over landbouw. Maar daar is het een discussiestuk voor, we gaan er morgen met alle partijen over praten."

Partijcongres

Een speciale commissie heeft voorgesteld dat boeren minder gaan produceren. Nu exporteert Nederland nog het overgrote deel van de land- en tuinbouwproducten naar het buitenland. In de plannen die morgen op het partijcongres in Utrecht worden besproken, staat onder meer dat boeren minder en duurzamer moeten gaan produceren. "De boeren werken al heel duurzaam. Dus ik denk niet dat het nóg duurzamer moet."

Woordvoerder Landbouw en Natuur Karin van der Toorn vult aan: "Om de uitdagingen waar we nu voor staan op te lossen, moeten we in gesprek met de boeren en niet alleen maar praten óver de boeren. Dat is wat nu door de opstellers van dit stuk is gedaan."