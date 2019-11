Zeldzame Mercuriusovergang niet te zien door bewolking

De Takahashi-telescoop met zonnefilters stond scherp, het dak van de koepel open, en de vrijwilligers van de Sterrenwacht in Nijverdal waren er klaar voor. Maar toch was de zeldzame Mercuriusovergang vandaag niet te zien. Het dikke wolkendek dat over onze provincie lag, was de schuldige.

"Ik baal ervan", zegt Cor Kolthof van Sterrenwacht Hellendoorn. "In 2016, de laatste keer dat de planeet Mercurius tussen de aarde en de zon stond, hadden we prachtig helder weer. Gisteren was het nog fantastisch maar vandaag mocht het niet zo zijn."

Zeldzaam

De Mercuriusovergang is een zeldzaam fenomeen dat alleen met telescopen met zonnefilter zichtbaar is. Met het blote oog is het zwarte stipje dat voor de zon verschijnt niet waarneembaar. "Mercurius is een kleine planeet en staat best ver van de aarde. Bij helder weer kan je dat met een eclipsbril of lasbril niet goed waarnemen."

Weggegooide middag

Bij de Hellendoornse sterrenwacht hadden zich ondanks het dikke wolkendek zo'n twintig bezoekers gemeld die hoopten op een glimp van het sterrenkundig fenomeen. "Zeker geen weggegooide middag", zegt een bezoeker "We hebben een lezing gehad en een rondleiding door de sterrenwacht. Zo hebben we toch nog een hoop geleerd."

In 2032 is de volgende Mercuriusovergang.