Wat vind jij: Mensen met een ongezonde levensstijl moeten een hogere zorgpremie betalen

Wat onveranderd blijft, is dat de verzekeringen voor iedereen even duur zijn. Wie gezond eet, niet rookt of drinkt en veel beweegt, betaalt even veel als een kettingroker of een alcoholist. Terwijl vast staat dat mensen met een ongezonde levensstijl een grotere kans hebben om ziek te worden en dus vaker een beroep moeten doen op hun zorgverzekeraar.

