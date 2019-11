De Pianobroers Martijn en Stefan Blaak uit Almelo

Dat deden hun overgrootvader, hun grootouders én hun ouders ook al. Zij staan ook aan de wieg van meerdere muziekverenigingen in Twente. Oldenzaal bijvoorbeeld en Wilhelmina in Almelo. Muzikaliteit tot diep in hun vezels.



Vanaf hun derde zaten de broers met hun moeder achter de piano. En ze kunnen super met elkaar overweg. Geen wonder dat ze hun talent uitbouwden als piano- en quatre mains duo. Ik sprak ze op een maandagochtend vroeg en zonder enige moeite speelden ze met koude vingers een stukje Sabeldans. Heerlijk!



We spreken volop over hun leven als pianist, wat er zo bijzonder aan hun samenspel is, wat er allemaal bij komt kijken én we spreken over Canto Ostinato. Het beroemde en indrukwekkende werk van Simeon ten Holt dat ze binnenkort op twee vleugels in het Theaterhotel in Almelo gaan spelen. Ten Holt schreef het stuk maar geeft de pianisten (minstens twee moeten het er zijn) extreem veel vrijheid. Dat doen de broers ook bij hun publiek: JE MAG LIGGEN op het podium. Nou, dat hoeft u mij geen twee keer te zeggen….



Kijkt u ook? zondag 11.20 uur

Inga Tjapkes ♥ kunst!