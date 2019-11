Eindelijk huwelijksgeluk voor Mady en Frits uit Deventer na week vol ellende

Want behalve de autobrand, slechts het karkas van het voertuig bleef over, brak de chauffeur die hun gehuurde bruidsauto zou besturen afgelopen week zijn heup. "Alle ellende kwam bij elkaar", verzucht Frits Ordelman vanmiddag op de stoep van het Deventer stadhuis.

Tekst gaat verder onder de foto

De Ford Fiësta van het kersverse echtpaar ging vorige week in vlammen op (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Stralend

Hij is maar wat blij dat hij uiteindelijk met zijn Mady in het Deventer stadhuis belandt. Met een geleende MG cabrio komt hij samen met zijn aanstaande bruid voorrijden op het Grote Kerkhof, in het hart van de oude binnenstad. Stralend: "Ik heb uiteindelijk zelf maar gereden. Alles gaat goed komen, we hoeven nu alleen nog maar ja te zeggen."

Het echtpaar wordt bij aankomst luid toegejuicht door familie en vrienden. Opa Bé voor 't Hekke bijvoorbeeld, klapt zijn handen bijna stuk. "Natuurlijk was ik gespannen", zegt hij. "Wat een ellende hebben die twee de afgelopen week doorgemaakt. Maar ik ben supertrots op onze kleindochter en Frits."

Feest

Vanavond viert het echtpaar met familie en vrienden feest in De Lindeboom in Schalkhaar. De zorgen na de autobrand, de negende in een reeks nachtelijke autobranden in Deventer, kunnen ze definitief achter zich laten. De verzekering heeft inmiddels laten weten dat alle schade wordt vergoed.