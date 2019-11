De bevrijding van Overijssel: de opmars van de geallieerden stokt bij de rivieren

Bukkens kan niet meer in zijn huis terecht; dat is te zwaar beschadigd. Hij is niet de enige. Van de ruim 6.000 woningen, zijn er 2.000 verwoest of zwaar beschadigd, 1.600 overstroomd en 450 komen bij vloed onder water te staan. "Geen enkel huis op één na is geheel onbeschadigd gebleven", zegt burgemeester Van Woelderen. "Het is één grote ruïne."

Dinteloord

Een dag later is er veel verdriet in het Brabantse Dinteloord. Twaalf geallieerde bommenwerpers laten duizenden kilo’s aan bommen boven het dorp vallen. Met deze aanval willen ze de observatieposten van de Duitse bezetter verwoesten.

De geallieerden vermoeden dat veel Duitsers zich schuilhielden in Dinteloord. De gereformeerde kerk, de rooms-katholieke kerk en de hervormde kerk die samen het hart van het dorp vormden, worden alle drie doelwit van een bommenregen.

'Verschrikkelijk en onnodig'

De paniek onder de bevolking is groot en veel inwoners slaan op de vlucht. "Een groot deel van het dorp is in vlammen opgegaan. Dit is verschrikkelijk en volmaakt onnodig", zegt de heer Breure, hoofdonderwijzer aan de mulo in Steenbergen. Zo'n vijftig inwoners overleven de aanval niet.

Heusden

Op 5 november komen 134 mensen om het leven in Heusden, zo’n zeventig kilometer ten oosten van Dinteloord. Oorzaak is het opblazen van het stadhuis door de Duitse bezetters. Het jongste slachtoffer is pas vier maanden oud.

Zo'n 200 mensen, onder wie veel kinderen, gebruikten de kelders van het stadhuis als schuilplaats. Heusden is sinds eind oktober frontgebied.

Bevrijding Middelburg

Middelburg wordt op 6 november bevrijd zonder dat er een schot is gelost. Maar terwijl de Duitse soldaten zich als makke schapen overgeven wil de Duitse bevelhebber Daser nog niet capituleren.

De generaal wil zich pas morgen overgeven, op voorwaarde dat er tegenover hem een kolonel of hoger staat. Daar moeten de geallieerden nog iets op bedenken, want onder de troepen die Middelburg hebben bevrijd is geen kolonel voorradig.

Duitse soldaten geven zich makkelijk over in Middelburg (Foto: NIOD)