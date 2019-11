Overijsselse werkgroep overtuigd: "Bouw hartkliniek Tanzania kan bijna starten"

De Twentse delegatie is er steeds meer van overtuigd dat de hart-vaatkliniek bij het Kilimanjaro Christan Medical Centre in Tanzania er gaat komen. Terwijl er op 'hoog niveau' gesprekken zijn over voorwaarden, blijven cursussen, trainingen en praktische hulp iedere dag doorgaan.

Door: Teun van der Velden & Hans Bellert



In de ECG-kamer (waar hartfilmpjes gemaakt worden, red.) van het ziekenhuis laat Algonde Brinkhuis het enige ECG-apparaat zien dat in gebruik is. De draadjes die bij de patiënt op de borst worden geplaatst om de hartfunctie te testen zijn versleten, de coating is er door het intensieve gebruik afgesleten. De dames die het apparaat bedienen, zitten naast haar op het bed.



Slechte hartfilmpjes

Algonde vertelt dat de kwaliteit van de hartflimpjes slecht is. Daarin moet nog flink geïnvesteerd worden. De nieuwe ECG’s uit Nederland zijn onderweg, net als de fietsen waarmee een fietstest kan worden afgenomen. "Wij leren ze het", zo vertelt Algonde. "Zodat ze het zelf kunnen doen, heel noodzakelijk als de hartkliniek er eenmaal is."



Straatkinderen

Muziektherapeut Saskia Gevers gaat maandag tijdens de officiële eerste steenlegging met jongens van het Twents Jeugd Symphonie Orkest het Wilhelmus spelen. Bij dit soort officiële gelegenheden, zeker in dit deel van de wereld, houdt men van dergelijke gebruiken.

De afgelopen dagen is ze druk geweest met straatkinderen in Moshi, die ze ontmoette bij een particulieren opvang. "De bedoeling is om de kinderen hiernaartoe te krijgen om ze te leren over gevaren van drugsgebruik, persoonlijke hygiëne en onderwijs."



Muziek als therapie

Saskia: "Om de kinderen hiernaartoe te krijgen, leer ik de medewerkers dat muziek daar goed voor werkt. Samen met de kinderen maken we muziekinstrumenten, waarbij we gebruik maken van takken die we samen zoeken en bierdopjes die we hebben verzameld. Daarnaast maken we samen muziek, dat bindt, en hebben de kinderen een goed gevoel omdat ze zelf die muziekinstrumenten hebben gemaakt."

