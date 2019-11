Erwin Nyhoff werd gebeld door management Bruce Springsteen na Voice-auditie

Hij zong Bruce Springsteen naar de bovenste regionen van de Top 2000 met zijn vertolking van 'The River' bij The Voice of Holland. "Dat nummer kreeg inderdaad opeens nieuwe aandacht", blikt Erwin Nyhoff uit Heeten terug. Het management van Bruce Springsteen merkte het succes ook op. Maar of ze daar zo blij mee waren...

Het is inmiddels al weer acht jaar geleden dat Erwin Nyhoff half Nederland in vervoering bracht met zijn optreden bij de talentenshow. Ook de juryleden waren onder de indruk: Nyhoff was amper tien seconden onderweg, of de vier stoelen stonden al gedraaid.



Plotseling bekend

Het gevolg? Nyhoff werd beroemd en 'The River' werd bekender. Het nummer, dat in 2010 op plek dertig van de Top 2000 stond, steeg in 2011 naar de tiende plaats.



"Ik heb van Bruce Springsteen niets gehoord", zegt Nyhoff ietwat teleurgesteld. "Maar wel van zijn management. Ze zeiden dat we moesten oppassen met hoe we de naam 'Springsteen' gebruikten. We mochten zijn naam niet in teveel reclame-uitingen noemen."



"Dat was minder leuk", zegt Nyhoff lachend. Springsteen heeft hij nooit gesproken. Al heeft hij wel met de saxofonist, het neefje van de rockzanger, gespeeld. "Ik zat heel dichtbij!"



Gouden tip

Verder heeft Nyhoff overigens weinig te klagen op muzikaal gebied: zijn tour-agenda staat voor de rest van het jaar ramvol. Zo speelt hij vanavond in Sneek, waardoor hij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Voice moet missen. Zijn gouden tip voor deelnemers? "Wees jezelf en weet hoe je je moet presenteren."



Erwin Nyhoff overrompelt de jury van The Voice even met zijn auditie: