Mertens dolblij met eerste treffer voor Go Ahead Eagles: ''Eindelijk is het gelukt''

Jenthe Mertens is dolgelukkig met zijn eerste treffer voor Go Ahead Eagles. De Belgische rechtsback tekende tegen FC Dordrecht voor de belangrijke 2-0 en had zodoende een groot aandeel een de 3-1 zege op de hekkensluiter.

"Eindelijk! Ik vind het altijd leuk om daarin mijn bijdrage te leveren en dat is eindelijk gelukt vandaag", steekt Mertens van wal na afloop. "De eerste helft was heel moeilijk, zij hingen met elf man achter de bal. Wij moeten de bal dan sneller rond laten gaan. Dat hebben we de tweede helft goed gedaan. Dan moeten zij en komen er ruimtes. We hebben het goed uitgespeeld."

Rust

In de tweede 45 minuten moest Go Ahead Eagles dus uit een ander vaatje tappen. "In de rust hebben we met elkaar gediscussieerd: hoe gaan we het beter doen? Daar heeft de staf ons goed bij geholpen. We hebben de boel op scherp gezet. Iedereen doet zijn zegje en zegt wat-ie ervan vindt, of wat er beter kan. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen", luidt het vervolg.

Ongeslagen

Go Ahead Eagles heeft al tien wedstrijden op rij niet verloren, maar boekte tegen FC Dordrecht pas de vijfde zege van het seizoen. "Ongeslagen blijven is goed, maar met een punt schiet je meestal niet veel mee op. Dus deze drie punten zijn heel lekker. Ik hoop dat we zo verder kunnen", aldus Mertens.