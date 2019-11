Internetfraude in België en Nederland: werkstraffen geëist tegen twee Tukkers

De oplichting kwam in België aan het licht. Omdat de overdracht naar Nederland veel tijd in beslag nam, komt de zaak nu pas voor de rechter



Rekening openen

De inmiddels in het Duitse Nordhorn wonende Hengeloër bekende na zijn aanhouding dat hij bankrekeningen opende en inschrijvingen van nep-webshops regelde bij de Kamer van Koophandel, maar vertelde ook dat hij niet wist dat het ging om oplichting. De 32-jarige vertelde de politie dat hij nooit betaald werd.



De 33-jarige Enschedeër beriep zich tot nu toe op zijn zwijgrecht, maar kwam vrijdag toch met een volledige bekentenis. Hij belastte niet alleen zichzelf, maar wees ook met een beschuldigende vinger naar de Hengeloër. "Samengevat, ik heb hem benaderd maar van begin af aan gezegd 'dit is wat we gaan doen en dit zijn de risico's'. Hij wist vanaf het begin dat we advertenties gingen plaatsen van spullen die we niet zouden leveren."



De opbrengst werd 'fifty/fifty' verdeeld, aldus de Enschedeër, die meteen ook toegaf dat hij zich tussen 2008 en 2015 op grote schaal bezig hield met het bedonderen van mensen op internet. Het was de manier om aan geld voor zijn gokverslaving te komen.



'Diego U.'

Volgens de Enschedeër kwam hij in 2015 tot inkeer toen hij negen maanden in voorarrest zat voor een grote oplichtingszaak waarbij ook de moordenaar van Joey Moes, Diego U., betrokken zou zijn geweest. Het leverde hem uiteindelijk twee jaar cel, waarvan deel voorwaardelijk, op.



Zaak te oud

De officier van justitie was duidelijk, de strafzaak tegen de beide Tukkers is te oud om lange celstraffen op te leggen. "Het zwaarste belang is dat mensen hun geld terugkrijgen", zei hij. Van de negentien gedupeerden die aangifte deden, meldden er vijf zich als benadeelde. Hun schade, bij elkaar een kleine drieduizend euro, moet vergoed worden.



Of de slachtoffers over twee weken ook hun centen toegewezen krijgen, is nog twijfelachtig, aldus de advocaat van de Enschedeër. Volgens hem heeft het OM geen recht om zijn cliënt te vervolgen voor de Belgische feiten, omdat nergens de vereiste overdracht te vinden is. Zonder die machtiging kan een zaak niet vanuit het buitenland overgedragen worden aan justitie in Nederland.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

