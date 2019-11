Weer autobranden in Deventer: twee in een nacht

De eerste autobrand ontstond rond kwart over twee 's nachts bij een flat aan de Havezatelaan in de wijk Borgele. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar auto's die naast het brandende voertuig geparkeerd stonden.

Autobrand aan de Havezathelaan (Foto: News United / Rens Hulman)

Twee uur later was het opnieuw raak, ditmaal aan de Heleen Ankersmitstraat, in de nieuwbouwwijk Steenbrugge aan de rand van de stad. Omdat er in de nieuwbouwwijk geen brandkranen zijn, moest een waterwagen komen voor extra bluswater.

Autobrand aan de Heleen Ankerssmitstraat (Foto: News United / Rens Hulman)

Brandstichting

Bij de eerste brand, aan de Havezatelaan, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. De brand aan de Heleen Ankersmitstraat is volgens de politie zeker aangestoken. Rondom de auto werd vannacht direct bewijs veiliggesteld.

De omgeving van beide auto's is afgezet en de Forensische Opsporing doet in de loop van de ochtend onderzoek.

Reeks branden

Met de branden van afgelopen nacht komt de teller op elf autobranden in zes weken tijd. Elk weekend, en een enkele keer doordeweeks, was er sprake van brand in een voertuig. In totaal zijn er bij deze elf branden nu twaalf auto's verwoest. Vannacht ging er voor het eerst in de afgelopen weken een auto in vlammen op in een nieuwbouwwijk.