Speelgoedmuseum Deventer lijkt gered, maar personeel en bezoekers willen niet te vroeg juichen

Het Deventer Speelgoedmuseum lijkt te kunnen voortbestaan op de huidige plek aan de Brink. Een meerderheid in de gemeenteraad wil het pand voor zeven ton laten verbouwen. Maar personeel en bezoekers durven nog niet luidkeels te juichen. Komende woensdag neemt de raad een besluit.

Als het museum deze zaterdag om 11 uur wordt geopend, gebeurt dat met een glimlach op het gezicht van medewerkster Günes Yürükel. "Stiekem hebben we toch al iets moois gehoord", verwijst ze naar de grote kans dat het museum open blijft. "Maar we weten het natuurlijk nog niet helemaal zeker. We willen niet te vroeg juichen."

Amendement

Onder aanvoering van D66 koerst een meerderheid van de Deventer gemeenteraad aan op de voortzetting van het Speelgoedmuseum in het historische pand aan de Deventer Brink. Woensdag stemt de raad over een amendement van D66, waarin een verbouwing van 700.000 euro wordt voorgesteld om het huidige museum beter bereikbaar en toegankelijk te maken. Gemeentebelang, PvdA, Denk, ChristenUnie, Deventer Sociaal en Deventer Nu steunen het plan.

Daarmee lijkt sluiting van de baan. En verdwijnt het plan B en W van tafel om de speelgoedcollectie op telkens wisselende locaties in de stad te tonen. Een ander plan om het Speelgoedmuseum in de voormalige bibliotheek aan de Brink te huisvesten, is te duur.

Beetje bang

Met haar collega's kijk Günes Yürükel met spanning uit naar komende woensdag. "Het leeft super onder het personeel. Iedereen is natuurlijk toch nog een beetje bang dat het weer mis gaat."

"Ook omdat we dat al eerder hebben meegemaakt. Dat we een toezegging hadden gekregen en dat het toch weer veranderde. Maar we hopen echt dat het Speelgoedmuseum open blijft."