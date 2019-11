Schietpartij in Hengelo: drie verdachten aangehouden

Bij een woning aan de Bandoengstraat in Hengelo is vanochtend geschoten. Voor zover bekend is daarbij niemand gewond geraakt. Later op de ochtend zijn op de A1 bij Hengelo drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Een vierde verdachte wist te ontsnappen en is nog voortvluchtig.

Wat er in de woning is gebeurd, is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of er in de woning of in de buurt van de woning is geschoten. De politie doet onderzoek en heeft de directe omgeving afgezet. Wat de aanleiding van de schietpartij is, kan de politie nog niet zeggen. De politie roept getuigen op zich te melden.

File

In verband met de aanhouding werd het verkeer op de A1 bij Hengelo stilgezet. Hierdoor ontstond een lange file.