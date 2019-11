Schoten gelost bij aanhouding op A1

Bij de aanhouding van drie verdachten op de A1 bij Hengelo is door de politie geschoten. De politie wilde vanmorgen de inzittenden van een auto controleren omdat ze mogelijk iets te maken zouden hebben met een schietpartij in Hengelo. Volgens een woordvoerder gaat het om waarschuwingsschoten.

In de auto zaten vier personen. Twee mannen en een vrouw konden door een speciaal politieteam worden aangehouden. Een vierde verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet duidelijk of deze persoon in de auto zat of bij de woning is ontkomen.

File

In verband met de aanhouding is de A1 enige tijd afgesloten geweest. Dit leidde tot een lange file. Rond het middaguur kon het verkeer er via de vluchtstrook weer langs. In verband met het onderzoek zal de snelweg nog een aantal keren kort worden afgesloten. Verkeer van Hengelo richting Almelo moet de rest van de middag rekening houden met vertraging.