Hoofdklasse: SC Genemuiden verliest topper in Amsterdam, knappe zege Berkum

De tiende speelronde stond zaterdagmiddag op de rol in de Hoofdklasse B. Daarin ging SC Genemuiden onderuit in de topper bij Swift en wist Berkum knap te winnen bij koploper SDC Putten.

In Amsterdam kon SC Genemuiden zich niet voegen bij de bovenste plaatsen in de hoofdklasse, want Swift was met 1-0 te sterk. Een doelpunt van De Graaf, vlak na rust, was uiteindelijk genoeg voor de overwinning van de thuisploeg. In de slotfase kreeg invaller Job van Dalfsen nog dé om een punt veilig te stellen voor de ploeg van René van der Weij, maar hij miste en daardoor bleven de punten in de hoofdstad.



Staphorst na rust langs Buitenpost

Na twee gelijke spelen wist Staphorst weer een overwinning te boeken. In eigen huis werd Buitenpost met 3-0 verslagen. Twintig minuten voor tijd viel pas de openingstreffer en die kwam tot stand via een eigen doelpunt van Vos. De gastheren roken bloed en verdubbelden direct daarna de marge dankzij Brakke. Invaller Haanstra bepaalde de eindstand.

Knappe uitzege Berkum

Berkum wist voor een verrassing te zorgen door knap SDC Putten een thuisnederlaag toe te brengen. In Gelderland won de ploeg van Arno Hoekstra met 1-2. Marc van der Meulen kopte de bezoekers voor rust op voorsprong, maar vlak daarna was het alweer gelijk door een Puttens doelpunt van Van Selm. Uiteindelijk werd invaller Kooke twintig minuten voor tijd matchwinner.

DETO lijdt nederlaag

In Vriezenveen kon DETO zaterdagmiddag een nederlaag niet voorkomen. HZVV was met 0-2 te sterk voor de ploeg van trainer Hennie in 't Hof. Valente en Popovic waren na rust de doelpuntenmaker aan Hoogeveense zijde.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Hoofdklasse B en de statistieken van Overijsselse clubs.