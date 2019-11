Heracles Almelo herpakt zich en laat geen spaan heel van geplaagd VVV-Venlo

De wedstrijd van de rehabilitatie. Die zin rolde de afgelopen week meermaals over de tong van trainer Frank Wormuth. De oefenmeester startte met dezelfde elf namen als vorige week tegen hekkensluiter RKC Waalwijk, en gaf zodoende zijn spelers die zo welkome kans op eerherstel. En zij stelden niet teleur. Na 45 minuten voetbal stond er een comfortabele 2-0 ruststand op het scorebord. VVV-Venlo mocht van geluk spreken dat het daarbij bleef, want het frivole Heracles creëerde kans op kans.

Duitsland

In de eerste Eredivisie-wedstrijd ooit met negen Duitsers aan de aftrap, kon het bijna niet anders dan dat de openingstreffer van (half) Duitse makelaardij was. Alexander Merkel maakte zijn eerste treffer in dienst van Heracles. De 2-0 was er eentje van grote schoonheid. Silvester van der Water en Navajo Bakboord combineerden er lustig op los, waarna Van der Water het leer met buitenkant wreef ongenadig hard in de bovenhoek jaagde.

Hattrick

Na de theepauze trapte de thuisploeg het gaspedaal nog wat verder in. Het leek alsof VVV-trainer Robert Maaskant elf pylonnen had opgesteld en Heracles slalomde er vrolijk langsheen. Cyriel Dessers nam zijn ploeg in de tweede helft bij de hand en produceerde een hattrick. Tussendoor vond ook Mauro Júnior nog het net. Een eretreffer kwam er wel voor de bezoekers. Oud-Heraclied Peter van Ooijen krulde een vrije trap fraai achter Janis Blaswich.

Record

Heracles kwam in de buurt van de grootste zege ooit (7-0 tegen VVV-Venlo op 2 december 2011), maar 'vergat' het bijna acht jaar oude clubrecord uit de boeken te schieten. Wel liet Heracles zien vooralsnog geen last te hebben van de door Wormuth zo gevreesde 'november-blues'.

Heracles Almelo - VVV-Venlo 6-1

1-0 Merkel (23)

2-0 Van der Water (41)

3-0 Dessers (56)

4-0 Mauro Júnior (60)

5-0 Dessers (64)

5-1 Van Ooijen (74)

6-1 Dessers (82)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Pröpper, Van der Water; Janssen, Neudecker

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord, Pröpper (Van den Buijs/80), Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou (Jakubiak/46), Mauro Junior (Bijleveld/86), Merkel; Van der Water, Dessers, Dos Santos

VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Röseler (Van Bruggen/54), Schäfer, Janssen; Neudecker, Post, Van Ooijen; Wright, Soriano (Soriano/67), Yeboah (Dekker/66)

