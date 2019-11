Zaaloverzicht: Dames Het Ravijn niet langer ongeslagen, benauwde zege Jolly Jumpers

De nodige zaalsporten staan zaterdagavond weer op het programma, met eredivisiewedstrijden in het basketbal, handbal, volleybal en waterpolo. Hieronder houden we je de hele avond in een overzicht op de hoogte van de resultaten. Blijf de pagina vernieuwen voor het laatste nieuws.

De waterpolosters van Swol 1894 wachten nog altijd op hun eerste zege in de eredivisie. Op bezoek bij hekkensluiter Polar Bears leek zich een uitgelezen kans voor te doen, maar verloren de Zwolse dames met 19-10. Doordat PSV met 13-10 won van De Ham, is Swol 1894 nu de rodelantaarndrager. De vrouwen van Het Ravijn hebben hun eerste nederlaag van het seizoen geleden. Van middenmoter De Zaan werd met 12-8 verloren, waardoor enkel GZC Donk nog ongeslagen is.

Het Ravijn verliest topper

De waterpoloërs van Het Ravijn hebben in de topper tegen GZC Donk aan het kortste eind getrokken. In Nijverdal werd het 18-13 voor de bezoekers uit Gouda. Het Ravijn verliest door de nederlaag de aansluiting met de top van de ranglijst, want koploper UZSC won zeer overtuigend (3-19) van laagvlieger PSV.

Jolly Jumpers maakt het zichzelf lastig

De basketbaldames van Jolly Jumpers boekten vanavond een benauwde zege op Cangeroes, dat daardoor na acht duels nog altijd op de hatelijke nul staat. In Tubbergen leek Jolly Jumpers af te stevenen op een ruime overwinning, want bij het ingaan van kwart vier stond het 64-44. De Utrechters knokten zich echter knap terug, maar uiteindelijk bleven de punten in Twente: 77-73.

DSVD weet niet te stunten

De handbalsters van DSVD hebben niet weten te stunten tegen VOC Amsterdam. Op bezoek bij de ongenaakbare koploper ging de ploeg uit Deurningen met 44-31 onderuit. Borhave ging op haar beurt met 22-19 onderuit tegen Quintus.

Simpele zege Apollo 8

Apollo 8 blijft in het spoor van koplopers Eurosped en Sliedrecht Sport. De volleybalsters uit Borne waren in eigen huis een maatje te groot voor Peelpush: 3-0 (25-17, 29-27, 25-19). Het eerste Overijsselse onderonsje tussen Regio Zwolle Volleybal en Set-Up'65 is een prooi geworden voor de equipe uit de provinciehoofdstad. In Zwolle werd het 3-1. Lees hier het uitgebreidere bericht.

Makkelijke avond voor Landstede Hammers

Landstede Hammers kende een eenvoudige avond tegen BAL Weert. In Limburg won de landskampioen met 89-62, waardoor de Zwolse basketballers ook dit seizoen alweer fier aan de leiding gaan in de Dutch Basketball League.