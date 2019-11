Lavreysen klopt Hoogland ook in Glasgow, weer goud voor Wild

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft ook bij de wereldbekerwedstrijden in Glasgow de sprint gewonnen. De wereldkampioen op dit onderdeel versloeg Jeffrey Hoogland uit Nijverdal in twee heats. Vorige week in Minsk namen de Nederlandse sprinters het ook tegen elkaar op in de finale, toen won Lavreysen in drie heats.

De 22-jarige Brabander verkeert al weken in blakende vorm. Lavreysen was vorige week in de hoofdstad van Wit-Rusland ook de beste op de keirin, het onderdeel waarop hij bij de EK in Apeldoorn de Europese titel had gepakt. In Omnisport moest hij vorige maand de sprinttitel aan Hoogland laten.

Lavreysen en Hoogland zegevierden vrijdag in Glasgow met Nils van 't Hoenderdaal op de teamsprint, het nummer waarop ze de wereldtitel in bezit hebben.

Weer goud voor Wild

Kirsten Wild veroverde vandaag het goud op het onderdeel omnium. In de afsluitende puntenkoers was de Zwolse oppermachtig en liet ze de Russin Olga Zabelinskaya en Annette Edmondson uit Australië achter zich. Een week geleden in Minsk was Wild ook al de sterkste, toen op het onderdeel scratch.