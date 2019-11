Dessers na hattrick: ''Die wou ik heel graag maken, als spits heb je geen medelijden''

Het was een avond om nooit te vergeten voor Cyriel Dessers. De spits van Heracles Almelo maakte drie doelpunten en bereidde er ook nog eens twee voor. Daarmee had de Belg een levensgroot aandeel in de monsterzege van op VVV-Venlo (6-1).

"De eerste helft speelden we goed, maar de tweede helft bleven we maar gas geven. Drie goals en twee assists geven een heel fijn gevoel. Ik ben natuurlijk heel blij voor mezelf, maar ik ben ook heel trots op de ploeg. Zeker na vorige week", doelt Dessers na afloop op de 2-0 nederlaag van een week geleden tegen RKC Waalwijk.

Research

En toch was hij er vooraf niet gerust op. "Ik heb een beetje informatie over VVV opgezocht. Toen zag ik dat ze de laatste zes wedstrijden hadden verloren, met de beker erbij zeven. Toen moest ik wel even denken aan RKC en was ik niet helemaal op mijn gemak. Maar het is ongekend hoe we ons herpakt. Dit kan echt een boost geven", vervolgt hij.

Medelijden?

De defensie van VVV was zo lek als een mandje, maar daar zat Dessers allesbehalve mee. "Als spits zijnde heb je geen medelijden. Dat mag niet. Je moet gretig blijven en op zoek gaan naar die goals. Ik ben heel bij met die derde, die wou ik heel graag maken. Mijn laatste hattrick was bij NAC, die leverde promotie op. Dat was een mooie; ik hoop er nog meer te maken", aldus Dessers.