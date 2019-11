Prins Martin de 2e voorop in de Boekelose polonaise

Beide heren zijn al lange tijd actief betrokken bij carnavalsfestiviteiten in Boekelo én de Raad van 11

Dagelijks leven

Prins Martin de 2e, Martin Sak, is 39 jaar en woonachtig in Boekelo. In het dagelijkse leven is de nieuwe hoogheid werkzaam bij Zeton. Alle drie zijn dochters zijn actief bij de dansmarietjes van carnavalsvereniging de Soaltkloet'ns.

Adjudant Tom Nijhuis is 34 jaar, woont in Boekelo en is in het dagelijks leven zelfstandig ondernemern in de grond-, weg-, waterbouw en loonwerk.

Prins Martin en Adjudant Tom (Foto: c.v. de Soaltkloet'ns Boekelo)