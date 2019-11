Onthutsend zwakke eerste helft nekt PEC Zwolle tegen provinciegenoot FC Twente

FC Twente heeft zich tot winnaar van het eerste Overijsselse onderonsje van het seizoen met PEC Zwolle gekroond. In De Grolsch Veste kwamen de bezoekers vooral voor de theepauze enorm beroerd voor de dag. Die opgelopen schade kwamen ze in het vervolg van de wedstrijd niet meer te boven. De Tukkers zegevierden met 2-1.

Halverwege de eerste helft was vanuit Zwols perspectief al te spreken van een verloren wedstrijd. En dat terwijl FC Twente geen fenomenaal niveau haalde. Haris Vuckic opende na een kwartier de score. Op subtiele wijze schoot de Sloveen een lage voorzet van Joel Latibeaudiere in de bovenhoek achter de verbouwereerde en geplaagde PEC-doelman Xavier Mous.

Nakayama

De defensie van PEC stond als een kaartenhuis bij windkracht tien. Het summum van clownesk ingrijpen moest toen echter nog komen. Yuta Nakayama kon een eenvoudige kopbal van Latibeaudiere bij de paal wegwerken, maar kortsluiting in het hoofd van de Japanner zorgde ervoor dat het leer tergend langzaam over de doellijn stuiterde en FC Twente op 2-0 kwam. John Stegeman greep voor de rust nog in en bracht Dennis Johnsen. Kenneth Paal was de pineut.

Aansluitingstreffer

Met Johnsen binnen de lijnen kwam PEC in de tweede helft een stuk beter voor de dag. De laatste lijn van FC Twente kroop steeds dichter tegen Jorn Brondeel aan, die de geschorste Joël Drommel verving. De aansluitingstreffer van PEC hing in de lucht en bleef ook niet lang uit. Ghoochannejhad knikte een hoekschop van Gustavo Hamer binnen. Voor de ploeg uit de provinciehoofdstad was het dit seizoen pas de eerste goal uit een corner.

Acht punten

Daar bleef het echter bij in Enschede. Beide ploegen probeerden het wel, maar waren niet bij machte uitgespeelde kansen te creëren. Door de zege klimt FC Twente verder weg bij de onderste regionen en zet het de equipe van Stegeman op acht punten. Voor PEC was het alweer de derde competitienederlaag op rij. In Zwolle moet steeds meer gevreesd worden degradatie. Het gat met nummer zeventien VVV-Venlo is slechts een punt.

FC Twente - PEC Zwolle 2-1

1-0 Vuckic (16)

2-0 Latibeaudiere (25)

2-1 Ghoochannejhad (61)

Arbiter: Blom

Geel: Bel Hassani, Dekker, Lam

FC Twente: Brondeel; Latibeaudiere, Busquets (Bijen/55), Schenk, Verdonk; Selahi, Roemeratoe, Espinosa (Aburjania/83); Aitor, Vuckic, Zekhnini (Brama/57).

PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Lachman, Lam, Paal (Johnsen/39); Hamer, Dekker (Thy/83), Saymak, Nakayama; Van Crooij, Reza.

