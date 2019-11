Slachtdag in Bathmen; boeren, burgers en buitenlui voor één dag slager

"Het is vandaag zoals het vroeger was op slachtdag", zegt Bertine Paalman van De Pothaar. "Dan kwam de slager aan huis en moesten familie en buren helpen slachten. Dat doen we vandaag op een leuke manier na."

Schnitzels pletten

De Pothaar verzorgt de dag samen met Piggy's Palace, de varkenshouderij van Erik Stegink, ook uit 'Loo'. "Zij leveren al het vlees", aldus Bertine Paalman. "De bezoekers snijden dan zelf de karbonades en speklappen en pletten de schnitzels."

En zo kan het gebeuren dat een huisvrouw plotseling varkenshaasjes uit een varken snijdt en een vrachtwagenchauffeur als een volleerd slager mooie karbonades aflevert. "Een paar uurtjes oefenen en dan komt alles goed", lacht de trucker.

Winter

Intussen geeft Paalman de tientallen gasten tekst en uitleg over het fenomeen slachtdag. "Dat was altijd in november, omdat het dan kouder werd en het vlees beter te bewaren was. Ook maakte men zich klaar voor de winter. Door te slachten, zorgde je ervoor dat je genoeg te eten had. En dat gaat ook vandaag zeker lukken."