Uitslagen zondagvoetbal: Periodetitel voor Suryoye, Lemelerveld, KOSC en De Lutte

FC Suryoye bleef ongeslagen in de 2e klasse J en pakte door een zege op Achilles'12 de eerste periode. Ook NEO bleef ongeslagen in die klasse. BWO is daar nog puntloos. Vanmiddag was Schalkhaar te sterk.

Lemelerveld won de eerste periode in de 2e klasse K Noord door te winnen van Oerterp. Lemelerveld is nog ongeslagen en speelde slechts één keer gelijk. VENO wacht nog op de eerste zege.

In de 3e klasse A zit één ploeg die niet uit onze provincie komt en juist die pakte de eerste periode; Grol.

Het ongeslagen KOSC ging met de periode aan de haal in de 4e klasse A en in de 4e klasse A Noord is Steenwijkerwold dicht bij de periodetitel. Daar moeten echter nog wat inhaalduels gespeeld worden. Zandhuizen kan nog roet in het eten gooien.

De Lutte is ook na vandaag de enige Overijsselse ploeg zonder puntenverlies. Het won in de 5e klasse A bij Langeveen met 5-0. Het pakte dan logischerwijs ook de eerste periode.

Bekijk hier alle uitslagen en standen in het amateurvoetbal.