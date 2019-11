Stegeman teleurgesteld: ''Het begint een beetje een repeterend verhaal te worden''

"Teleurstelling is het juiste woord. Dat overheerst bij. Volgens mij hoeven wij deze wedstrijd niet te verliezen", verhaalt Stegeman na afloop. "Het begint een beetje een repeterend verhaal te worden. Tegen Heracles en Ajax was het hetzelfde verhaal. Wij geven gewoon heel makkelijk doelpunten weg. De tweede helft hebben we alleen maar op de helft van de tegenstander gevoetbald. Maar dan moet het ook een beetje meezitten."

Pijnlijk

Vooral de bedroevende eerste helft doet Stegeman pijn. "Dit is pijnlijk. Dat heb ik ook gezegd. De positie waar wij staan hoort niet bij ons, als je ziet hoe we kunnen voetballen. We kunnen wel zielig gaan doen, maar we moeten de fouten eruit halen. Dan pak je een punt tegen Ajax en win je bij Heracles. Als je zo voetbalt moet het een keer de goede kant opvallen", vervolgt hij.

Positief

Stegeman gelooft echter in een ommekeer van zijn ploeg. "Ik denk dat het goed gaat komen. Ik ben positief gestemd, maar dat wil niet zeggen we niet af en toe een tik oplopen. Dit is een behoorlijke tik, want het was een heel belangrijke wedstrijd", luidt zijn besluit.