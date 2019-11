Brondeel kijkt niet op van aankaarten schorsing Drommel: ''Niet te lang bij stilgestaan''

FC Twente was de eerste helft heer en meester, maar na de rust had PEC het betere van het spel. "Het resultaat telt. Het was onnodig dat het nog zo spannend werd, want we kunnen beter dan dit. Maar dit zijn wedstrijden die je ook moet winnen. We zijn super blij met de drie punten", vertelt Brondeel na afloop.

Cruciaal

Door de zege op PEC is het gat met de Zwolse ploeg acht punten. "Dit was een cruciale wedstrijd, dat wisten we op voorhand. Dat hoefde de trainer niet extra te benadrukken. Nu kun je in de goede richting kijken. We zijn hartstikke tevreden", vervolgt hij.

Schorsing Drommel

Voor Brondeel was het niet zeker dat hij zou keepen. FC Twente ging in beroep tegen de schorsing van Drommel, maar kwam van een koude kermis thuis. "Ik was er niet echt mee bezig, want het is niet raar dat je alles doet voor je eerste keeper. Ik kon me alleen maar voorbereiden. Daar heb ik niet te lang bij stilgestaan. Voor mij was het spannend, want ik hier doe ik het voor. Ik heb een hele week de tijd gehad om mij voor te bereiden op vandaag. Jammer dat we niet de nul hebben kunnen houden", aldus Brondeel.