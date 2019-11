Strafeisen tot 25 jaar voor zeven moordaanslagen in regio Twente

Tegen twee verdachten van zeven moordpogingen in de regio Twente is tot 25 jaar celstraf geëist. De verdachten zijn broers, met de bijnamen 'Grote Wolf' en 'Kleine Wolf'. Ze zouden in opdracht hebben gehandeld. Alle slachtoffers overleefden wonderwel. Tegen Grote Wolf werd vijfentwintig jaar cel geëist, tegen zijn broertje tien jaar en zeven maanden. Eerder dit jaar was die al veroordeeld tot zestien jaar voor twee andere moordaanslagen.

Grote Wolf wordt verdacht van het in brand steken van een kapper en het beschieten van een man op de Ruischenborchstraat. Beide aanslagen waren begin 2017. Achteraf bezien waren de kapper en de beschoten man waarschijnlijk niet eens het beoogde doelwit. Een kroongetuige in de zaak wijst Grote Wolf aan als dader. Ook andere getuigen verklaren belastend over hem en er is dna-bewijs in de zaak van de schietpartij. Volgens het OM moet de maatschappij worden beschermd tegen Grote Wolf.

Naast de twee moordpogingen wordt hij er ook van verdacht dat hij met een AK47 machinegeweer op weg was om een Enschedees café te beschieten. Daar kwamen vaak leden van Satudarah samen.

Eerder veroordeeld

De jongste van de twee broers is eerder dit jaar ook al veroordeeld voor het uitvoeren van twee andere moordpogingen in 2017. Zo gooide hij volgens de rechtbank bij twee Almelose huizen brandbommen naar binnen waar op dat moment mensen lagen te slapen. 'Wolfje' werd veroordeeld tot zestien jaar cel.

Automatische wapens

Volgens justitie is Wolfje ook verantwoordelijk voor het beschieten van een man op een parkeerplaats in Gronau. Dat gebeurde op 24 mei 2017. Het slachtoffer werd zes keer beschoten en vier keer geraakt, maar overleefde de aanslag. Volgens het OM was het een wraakactie, die in opdracht is gepleegd. Het dna van Wolfje zat op het gebruikte wapen.

Ook wordt Wolfje verdacht van het beschieten van huizen aan de Enschedese Populierstraat en Benkoelenstraat en de Almelose Rietstraat. Dat gebeurde allemaal in de nacht van 19 september 2017. Toen werd ook shishalounge LuxXx beschoten in Enschede. Op camerabeelden is te zien dat de schutter salvo's afvuurt met een automatisch wapen. In de huizen waren mensen aanwezig, waaronder kinderen. Een meisje zou aan haar moeder hebben gevraagd: "Mama, is het oorlog?" Veel getuigen verklaren dat Wolfje de dader is. De kroongetuige in de zaak zegt: "Ze wilden de hele Satudarah liquideren." De beschoten huizen zijn te linken aan leden van de motorclub.

Het OM wilde de maximumstraf opleggen aan Wolfje, die straf is ruim 26 jaar. Maar omdat hij eerder dit jaar al is veroordeeld tot 16 jaar voor moordaanslagen in dezelfde periode gepleegd en met vermoedelijk dezelfde opdrachtgever, heeft het OM die straf opgehoogd met 10 jaar en 7 maanden.

Godfather

De twee broers hebben volgens het OM gehandeld in opdracht van Simo D., de Twentse 'Godfather'. Die zit momenteel vast in een Duitse cel voor drugshandel. Er zouden meerdere conflicten zijn die aan de moordopdrachten vooraf zijn gegaan. Zo zouden de beschieting in Gronau en het in brand steken van de kapper te maken hebben met een privé-conflict. De beschietingen van panden zouden een bedreiging zijn geweest in een slepende vete van Simo met een groep rond Satudarah. De Wolven zouden de huurmoordenaars van de groep zijn, of zoals het OM het zegt: "Hitmen in het leger van Simo."

De verdachten zelf ontkennen de moordaanslagen te hebben gepleegd en vinden de bewijzen heel dun.