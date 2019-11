FIOD doet inval en doorzoekt houtkachelbedrijf in Goor, ook doorzoeking in woning Enter

Voertuigen in beslag genomen bij woning in Enter (Foto: News United)

De FIOD doet momenteel onderzoek bij een houtkachelbedrijf in Goor. Daarbij wordt de FIOD ondersteund door onder meer de politie en Douane. Ook bij een woning in Enter is een inval gedaan door de FIOD.

In Goor gaat het om een bedrijf aan de Spechthorstweg. Volgens een woordvoerder van de FIOD gaat het om een doorzoeking in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Meer informatie zal mogelijk later vandaag komen.

In het pand zijn volgens de politie vaten aangetroffen met een onbekende inhoud. De brandweer is opgeroepen om te controleren of het om gevaarlijke stoffen gaat. Er zouden inmiddels spullen in beslag zijn genomen, maar dat is nog niet bevestigd.

Inval in Enter

De FIOD heeft ook bij een woning in Enter een inval gedaan. Daarbij zijn meerdere voertuigen in beslag genomen. Deze actie is in het kader van hetzelfde strafrechtelijk onderzoek.

In een andere woning in dezelfde buurt zou ook een inval zijn gedaan. Daarover kan de FIOD nog niets zeggen.