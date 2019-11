Mark Beens verkozen tot Stadsprins van Krekkelstad

Stadsprins Mark wordt het komende carnavalsseizoen bijgestaan door zijn secretarissen Roy Wiegerink (50) en Klaas Magrië (56).

Het hooghedentrio van Krekkelstad (Foto: EKV)

Carnavalsvirus

Beens is in het dagelijks leven werkzaam bij Highlite International. Hij adviseert in complexe licht en geluidsinstallaties in theaters en verhuurbedrijven. Secretaris Roy Wiegerink is ondernemer in Losser maar woont in Enschede. Secretaris Klaas Magrië is ooit, in een ver verleden, door zijn vrouw Natascha Magrië besmet met het carnavalsvirus. Zelf is hij inmiddels vijftien jaar lid van de Raad van 11 van de Enschedese Karnavals Vereniging.

Het motto van het trio luidt, 'Lech oet spot an met carnaval ait vedan.'