Twentse jager die Duitse wolf doodschoot weigert justitie 5.000 euro te betalen

De Twentse jager, die begin dit jaar in het nieuws kwam omdat hij in Duitsland een wolf had doodgeschoten, heeft van de Duitse justitie een schikkingsvoorstel van 5.000 euro gekregen. Daarmee zou hij verdere strafvervolging kunnen 'afkopen'. De jager weigert dit. Zijn advocaat verbaast zich er intussen over dat de Duitse justitie nog steeds geen beslissing heeft genomen of de jager zich voor de rechter zal moeten verantwoorden.

Deze Duitse advocaat dr. Heiko Granzin, gespecialiseerd in jachtrecht, vermoedt dat justitie zo uitzonderlijk lang doet over een beslissing omdat het incident in Duitsland politiek erg gevoelig ligt.

Noodweer

De Twentenaar (68) maakte deel uit van een grote groep jagers, die begin dit jaar in de buurt van Berlijn bezig was met een drijfjacht. De jager zat in een zogenoemde hoogzit toen de wolf een van de honden van de drijvers aanviel. De Twentenaar verklaarde eerder tegenover RTV Oost dat er sprake was van noodweer: hij zag geen andere uitweg dan de wolf dood te schieten. "Het was de hond of de wolf."

De jagers hebben het voorval vervolgens gemeld bij de Duitse autoriteiten, waarop de Duitse justitie een onderzoek instelde.

Grote beroering

Het incident veroorzaakte in Duitsland grote beroering. Duitse natuurbeschermers waren vooral woest toen bleek dat het een buitenlandse jager was die de wolf had doodgeschoten.

Schikkingsvoorstel

Intussen heeft de Duitse justitie de jager een schikkingsvoorstel gedaan van 5.000 euro. "Maar ik pieker er niet over om dat te betalen."

Principekwestie

Voor de Twentse jager is de hele zaak een principekwestie geworden. Hij vindt dat hij volkomen correct heeft gehandeld. Daarbij baseert hij zich er onder meer op dat de Duitse autoriteiten geen verdere maatregelen tegen hem hebben getroffen. Zo is bijvoorbeeld zijn jachtakte niet in beslag genomen en mocht hij na het incident 'gewoon' weer jagen in Duitsland.

De jager benadrukt dat de hele affaire hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Zo kreeg hij via de sociale media tal van dreigementen naar zijn hoofd geslingerd. "Ik heb in deze zaak een heleboel ellende over mee heen gekregen."

Gespecialiseerde Duitse advocaat

De Twentse jager wordt juridisch bijgestaan door de Duitse advocaat dr. Heiko Granzin, gespecialiseerd in jachtrecht. De strafpleiter heeft zijn cliënt geadviseerd om de 5.000 euro niet te betalen: "Dit is een dusdanig hoog bedrag dat het het waard is om het gevecht aan te gaan. Maar ook omdat betaling kan worden uitgelegd als een vorm van schuldbekentenis, terwijl mijn cliënt niets fout heeft gedaan."

Politiek gevoelig

Volgens dr. Granzin ligt de zaak in Duitsland enorm gevoelig. Hij vermoedt dat er sprake is van politieke druk richting Duitse justitie. "Normaal gesproken was er allang een beslissing geweest over strafvervolging. Vooral ook omdat er niets meer te onderzoeken valt. Hard maken kun je dat natuurlijk nooit, maar de kwestie ligt erg gevoelig. Bij natuurbeschermingsorganisaties, maar ook zijn er meerdere ministeries die zich bezighouden met de regelgeving rond de wolf. Zo komt er binnenkort een nieuwe wet aan. Dat is de enige verklaring die ik kan bedenken waarom het zo lang duurt voor die beslissing er is."