Er zit muziek in de Sint Maartenoptocht in Berkum

Ook in Berkum, in Zwolle, komen kinderen samen om in een optocht langs de straten te gaan om snoep op te halen. Tientallen kinderen liepen achter een draaiorgel aan voor de Sint Maartenoptocht door de wijk.

De wijkvereniging ziet dat steeds meer kinderen meedoen. "De wijk is aan het verjongen en dat merk je, het is gezellig druk. Een half uur door de wijk lopen met muziek is ontzettend leuk."

Sint Maarten optocht in Berkum (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

De organisatie van de optocht keurt samen met een aantal bewoners van zorgcentrum Berkumstede de lampionnen. Een prijsje werd gegeven voor de mooiste lampion. Dit jaar was de eenhoorn favoriet. De kinderen zingen uit volle borst de bekende liedjes en de oudere kinderen gaan zelfstandig in groepjes langs de deuren, op jacht naar zoveel mogelijk snoep. Want lopen met een lampion is leuk, het gaat er uiteindelijk om wie het meeste snoep ophaalt.