Eén jaar cel geëist voor sjoemelen met Iers huishoudafval in Hardenberg

Het Openbaar Ministerie eist één jaar gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, tegen de eigenaren van twee bedrijven uit Emmen en Heeten voor het importeren en illegaal verwerken en vervoeren van huisafval afkomstig uit Ierland. Het afval is in 2015 wekenlang illegaal opgeslagen op een bedrijventerrein in Hardenberg.

Het gaat om de 45-jarige eigenaar van de voormalige afvalverwerker Thedos uit Emmen en de 56-jarige eigenaar van Wigink Handel en Recycling uit Heeten. De eigenaren stonden maandag voor de strafrechter op verdenking van het begaan van ernstige milieudelicten.

Ze worden onder meer beschuldigd van het vervalsen van papieren en illegaal importeren, vervoeren en het opslaan van afval op een locatie in Hardenberg zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen in orde waren. Ook wordt de bedrijfseigenaren verweten dat het huishoudelijk afval na de import vanuit Ierland niet in Heeten is verwerkt.

De enorme berg huishoudelijk afval, zo'n 32 vrachtwagens vol, is in mei 2015 opgeslagen op een gehuurd bedrijventerrein in Hardenberg en veroorzaakte daar in de omgeving een enorme stankoverlast. Het rottende en lekkende afval heeft er weken gelegen en was opgeslagen in zo’n 650 plastic balen waarvan er een aantal kapot waren. Het leverde tientallen klachten op uit de omgeving.

Luiers

Het vuil moest opgeslagen worden omdat Wigink Handel en Recycling uit Heeten het afval, volgens de bedrijfseigenaar, niet kon verwerken. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het recyclen van papier, plastic, karton en ijzer, maar in het Ierse afval zat ook een grote hoeveelheid organisch afval. Onder meer een hele berg luiers.

Omdat hij het afval niet kon verwerken en zijn opslagterrein volliep, heeft hij het afval teruggegeven aan het bedrijf Thedos om het elders te verwerken. Omdat Thedos geen andere verwerker kon vinden, werd het afval tijdelijk opgeslagen in Hardenberg.

Thedos regelde het vervoer terwijl Wigink de vervoerspapieren regelde, zodat het afval van zijn bedrijf in Heeten verdween. Bij die actie hebben beide ondernemers volgens het Openbaar Ministerie gesjoemeld met wettelijke regels voor het vervoer en opslag van afval.

Krakkemikkige miljoenendeal

De officier van justitie zei daarover: "Het gaat hier om een krakkemikkige miljoenendeal met het Ierse bedrijf, die door ondeskundig handelen volledig uit de hand is gelopen." De ondernemers hebben volgens de officier van justitie verzuimd om zich te verdiepen in de samenstelling van het huishoudafval dat ze voor veel geld in Nederland wilden verwerken.

De twee bedrijfseigenaren kregen door de aanwezigheid van het organisch materiaal in het afval een conflict met elkaar wie verantwoordelijk was voor de verwerking ervan.

Volgens Thedos was contractueel geregeld dat Wigink het Ierse afval in Heeten zou opslaan, verwerken en afvoeren naar klanten van Thedos die de gerecyclede grondstoffen konden gebruiken.

Maar volgens de eigenaar van het bedrijf in Heeten liegt zijn voormalige zakenpartner. "Ik had inderdaad een contract met Thedos, maar alleen voor opslag en overslag van het afval. Niet voor de volledige verwerking van het afval. Ik heb alleen machines om papier, plastic en metalen te recyclen. Mijn machines zijn niet geschikt voor organisch afval", aldus de 56-jarige verdachte.

Het gevolg van de patstelling tussen de twee zakenpartners was dat een groot deel van het Ierse afval naar Hardenberg is gebracht waar het een enorme stankoverlast in de omgeving heeft veroorzaakt.

Rotten en stinken

Omdat het afval lag te rotten en te stinken is het uiteindelijk door de Inspectie Leefomgeving en Transport weggehaald en afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf in Amsterdam.

De kosten, bijna 100.000 euro, moesten betaald worden door Thedos. Dat heeft mede het faillissement van het bedrijf in 2015 veroorzaakt.

De officier van justitie is van mening dat beide ondernemers zich willens en wetens schuldig hebben gemaakt aan illegale handel en vervoer van grote hoeveelheden afval uit Ierland. Een ernstig milieudelict waarvoor ze, als het aan de officier van justitie ligt, minstens een half jaar achter slot en grendel gaan.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.