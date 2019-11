Kaaimannen Betsie en Berend laten Giethoorn na 28 jaar achter zich

Destijds waren de kleuters zo'n tien centimeter groot, inmiddels is Berend een uit de kluiten gegroeide volwassen kerel van 1,80 meter. Berend weegt zeker zeventig kilo en los van de kracht van zijn staart en kaken, is het voor drie man een flinke toer om de beide kaaimannen uit het terrarium in de transportkist te krijgen.

Bek dicht getaped

De heren weten wat ze doen en enkele minuten later ligt het kaaimankoppeltje naast elkaar in de grote transportkist. Misschien niet het meest romantische moment, met de bekken dicht getapet en met een handdoek over de ogen. Maar toch hebben Berend en Betsie het straks een stuk beter voor elkaar.

Medewerkers van De Oude Aarde nemen met pijn in het hart afscheid. Het is niet dat de beesten weg moeten of in de weg zitten, maar twee kaaimannen in een terrarium is volgens museumeigenaar Frederik Visser steeds minder goed uit te leggen.

Betsie weet niet goed of ze wel wil verhuizen (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)



"We kregen de laatste jaren soms klachten over de verblijfruimte en na zo'n klacht komt de inspectie altijd even kijken." Het terrarium was steeds schoon en groot genoeg, maar toch, de eigenaar wil geen verkeerde reclame en dus moeten Berend en Betsie verhuizen.

Uitbreiding

Visser maakt van de gelegenheid en de extra ruimte gebruik om het museum uit te breiden. Het is wel de bedoeling dat er straks weer dieren terugkomen. De museumeigenaar denkt aan een groot terrarium met baardagamen of met chinchilla's maar zeker is dat nog niet. In ieder geval zullen de bijzondere stenen van 'De Oude Aarde' meer expositieruimte krijgen.

Het nieuwe kaaimannenverblijf in Dierenpark Almere Jungle is nog niet helemaal klaar, maar ook het tijdelijke verblijf is al groter dan ze gewend waren. Met een leeftijd van 28 jaar zijn de twee kaaimannen zo'n beetje op de helft van hun leven. Over een maand of wat kunnen Berend en Betsie in een gloednieuw terrarium genieten van wat nog komen gaat.