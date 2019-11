Viervoudige moord Enschede exact jaar geleden: slachtoffers worden herdacht

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

De datum van 13 november zal bij nabestaanden van de vier slachtoffers in het geheugen gegrift staan. Familieleden en vrienden zullen vandaag zijn of haar verloren geliefde herdenken op een eigen wijze.

Voor de doodgeschoten Hengelose restauranthouder was er afgelopen zondag een drukbezochte herdenkingsplechtigheid in de Syrisch-Orthodoxe kerk. Vandaag blijft het restaurant waar hij eigenaar van was gesloten. Gisteren stonden zijn geliefden om precies 14.36 uur stil bij zijn graf, het waarschijnlijke tijdstip van overlijden. Gisteren, omdat 13 november vorige jaar op een dinsdag viel.

Macabere vondst

Het is die dag een Vietnamese illegale hennepknipper, die de macabere vondst doet. Nadat hij zijn Vietnamese vriendin alarmeert, belt zij op haar beurt met de vrouw van de growshophouder. Als die luid gillend over straat rent, bellen omwonenden de politie.

Saillant detail: de Vietnamees wordt na enkele verhoren de volgende dag weer op vrije voeten gesteld, duikt meteen weer onder in de illegaliteit en is nu spoorloos. Justitie is een nieuwe zoektocht naar hem begonnen.

Het rechercheteam Litouwen dat meteen na de moord wordt opgetuigd is met circa honderd politiemensen - na de vuurwerkramp - een van de grootste politieteams in de naoorlogse geschiedenis.

Virtuele 'wandeling' over de crimescene

RTV Oost maakte een gedetailleerde, driedimensionale reconstructie van de crimescene.

Bij het openen van de achterdeur - met daarop een bord met de gekscherende tekst 'Warning, genius at work'- is in het kantoortje/keuken meteen het stoffelijk overschot van de growshophouder te zien. Liggend op zijn rug, badend in een plas bloed.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De vier lichamen worden op verschillende plekken in de growshop teruggevonden (Foto: RTV OOST /Marc Willighagen)

Links van hem ligt zijn vroegere compagnon en voormalig mede-eigenaar van de growshop. Liggend op zijn buik. In het aangrenzende magazijn, verscholen achter een stapel dozen, ligt de man die die dag een lading meststoffen komt brengen. Op zijn rug, met zijn handen voor zijn gezicht: alsof hij de kogels wil afweren.

In de winkel ligt achter de toonbank het ontzielde lichaam van de Hengelose restauranthouder, voorover op zijn buik.

De slachtoffers zijn met vuurwapens van twee verschillende kalibers neergeschoten. De moord heeft alles weg van een regelrechte executie. Meerdere schoten zijn van heel dichtbij afgevuurd, soms zelfs minder dan tien centimeter.

Verdachten in het vizier

Drie dagen al na het misdrijf krijgt het rechercheteam Litouwen de drie verdachten in het vizier. Een week eerder zouden de vader en zijn oudste zoon namelijk betrokken zijn bij de afpersing van een Hengelose autohandelaar. Diens belagers dreigen hem op een gegeven moment een vinger af te knippen. Met de beveiligingscamera van een tegenoverliggend bedrijf worden filmbeelden gemaakt van beide mannen in hun donkergrijze Opel Meriva, die op naam staat van een van de gezinsleden van de familie A.

Om meer bewijzen te verzamelen, laat justitie de drie verdachten nog tien dagen rondlopen. En dat terwijl justitie bang is voor wraakacties. Vooral omdat de moord voor grote beroering zorg in het Twentse hennepcircuit en er op dat moment meerdere namen van de vermeende schutters circuleren. Justitie doet zelfs via het tv-programma Opsporing Verzocht de oproep om vooral niet het recht in eigen hand te nemen.

Servische undercover-agent nummer 67

Vorige week nog staan de vader en zijn twee zonen voor de rechter in een zogenoemde pro-formazitting. Daarbij blijkt nog weer eens dat justitie gedurende het onderzoek alles uit de kast heeft gehaald. Zo worden twee undercoveragenten ingezet: de nummers 67 en 85.

Nummer 67 is een Servische agent, die speciaal wordt ingevlogen om het hele tafereel zo echt mogelijk te laten lijken. De man is afkomstig uit dezelfde regio als de verdachten A. De undercover-agenten hebben de taak om het bewijs tegen vader A. en zijn zonen rond te krijgen. Behalve de moordwapens is namelijk ook de moordkleding, die de verdachten die dag dragen, nog steeds spoorloos.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het logo van het rechercheteam Litouwen, dat de viervoudige moord onderzoekt (Foto: RTV OOST)

Motief

Justitie gaat er intussen steeds meer vanuit dat afpersing het motief is, waarna dit uit de hand is gelopen. De vader en oudste zoon Dejan hebben een forse financiële domper als hun hennepplantage in hun vorige woonplaats Nijverdal wordt opgerold, terwijl Dejan ook nog eens grote gokschulden heeft. Omdat de afpersing van de Hengelose autohandelaar eenzelfde modus operandi heeft, vermoedt justitie dat het ook in de Enschedese growshop de bedoeling is om vooral snel contanten buit te maken.

Uit het strafdossier van het rechercheteam Litouwen blijkt verder dat de verdachten na de moord eerst naar het appartement in Hengelo zijn gereden om andere kleren aan te trekken. Daarna rijden ze nog dezelfde middag naar de Almelose woningcorporatie Beter Wonen om de huurschulden contant te betalen.

Waslijst aan bewijzen

Justitie zegt over een waslijst aan bewijzen te beschikken: DNA-materiaal van de oudste zoon dat op de plaats delict is ontdekt - onder meer op een kapot getrokken kabel van de beveiligingscamera's - bloedsporen in de vluchtauto van de vader en zijn zonen, een kogelhuls, die overeenkomt met de kogels op de plaats delict, wordt teruggevonden in de auto van Dejan, beveiligingsbeelden van de verdachten die rond het tijdstip van de moord enkele straten verderop zijn gemaakt.

Juridische zwaargewichten

Voor de advocaten van de drie verdachten is er echter nog lang geen sprake van een gelopen race. De verdachten hebben namelijk een aantal gerenommeerde strafpleiters - regelrechte juridische zwaargewichten - ingehuurd. Zij hebben al te kennen gegeven dat het Openbaar Ministerie de borst nat kan maken.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak staat voor komend voorjaar gepland.