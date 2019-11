Wat vind jij: De pinautomaat mag van mij verdwijnen

De Telegraaf deed rondvraag bij de grote Nederlandse banken. Die geven aan iets minder rigide te werk te gaan, maar wat wel blijkt uit deze rondvraag is dat ook in ons land pinautomaten vaak niet terugkeren na een plofkraak - meestal op verzoek van omwonenden.



De krant constateert dat deze ontwikkeling onderdeel is een grotere trend: het langzaam verdwijnen van pinautomaten uit het straatbeeld. In 2008 telde Nederland nog zo’n 9500 flappentappers. Volgend jaar, als de banken hun gezamenlijke Geldmaat-automaten volledig hebben geïntroduceerd, zullen er nog zo'n 6000 over zijn.



Hoe erg is dat? Zijn banken het aan hun klanten verplicht dat zij op voldoende plekken contant geld kunnen opnemen? Of zijn deze geldautomaten, nu we nagenoeg alles met onze pinpas of zelfs onze telefoon afrekenen, overbodig en vormen ze dus onnodige risico's? Laat ons weten wat jij vindt door te stemmen en te reageren!





Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33