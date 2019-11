FC Twente-spelers delen pyjama's uit aan zieke kinderen

Een deel van de selectie van FC Twente bezocht gisteren zieke kinderen in het MST ziekenhuis in Enschede. De voetballers hadden maar liefst 1300 pyjama’s meegenomen voor de kinderen, zodat ze konden lachen met hun helden en vergeten waarom ze in het ziekenhuis zijn.

Een kring stoelen, geknutselde FC Twente slingers en een tafel met heel veel pyjama's. De kinderen druppelen langzaam binnen en lijken wat nerveus. Nog even en dan is het zover: ze gaan FC Twente spelers ontmoeten. Wie er komen blijft nog even een verassing. Op de vraag wie hun favoriete voetbalspeler is, waar de ene antwoord met "de keeper", roept een ander enthousiast "allemaal!"

Dan eindelijk komen de spelers binnen. Wout Brama, Peet Bijen, Calvin Verdonk en niet te vergeten de mascotte van FC Twente. De kinderen kijken vol verwondering en geven de spelers allemaal één voor één een high-five wanneer ze langslopen. Nu al kan hun dag niet meer stuk.

Peet Beijen

"We zijn hier vandaag een fantastisch bezoek aan het bijwonen. Zieke kinderen die wij weer een glimlach op het gezicht mogen toveren en die wij weer even mogen doen vergeten dat ze ziek zijn", vertelt verdediger Peet Bijen trots.

Balspel

Afgezien van het feit dat er pyjama's werden uitgedeeld, is het doel natuurlijk om deze kinderen een onvergetelijke middag te bezorgen. Zo werd er met een bal overgegooid. Op deze bal zijn allemaal kleine papiertjes geplakt met vragen voor de spelers. Wout Brama kreeg de vraag of hij trucjes kon. "Ik niet, maar Calvin wel", antwoordde Brama waarop Verdonk even zijn bal-kunsten liet zien.

Makkelijke vragen waren het niet altijd. Zo werd Bijen flink aan het denken gezet. "Iets wat ik niet durfde maar wel zou willen doen", zegt hij met een wat moeilijke blik. "Ik kon mij niet zo snel iets bedenken, echt een goede vraag."

Pyjama's

Waarom pyjama's? "Als de jongens en meisjes hier moeten overnachten, is er natuurlijk niets leuker dan slapen in een pyjama van je favoriete club", legt Bijen uit. "Hopelijk geeft dat de kinderen een steuntje in de rug". Naast de pyjama's kregen de kinderen ook allemaal een bal en hadden ze tijd om de spelers allemaal om een handtekening te vragen en met ze op de foto te gaan.

Is Jerano (9) de toekomstige profvoetballer?

Jerano is negen jaar oud en één van de kinderen die in het ziekenhuis de profvoetballers mocht ontmoeten. "Het allerleukste vond ik de handtekeningen", vertelt hij met twinkeling in zijn ogen. Hij wil zelf ook profvoetballer worden. "Het leek mij echt heel leuk om de spelers te ontmoeten", vertelt hij met een brede glimlach. Jerano was dan ook heel blij dat hij even van school weg mocht.