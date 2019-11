Overijsselse delegatie verrast door grootse ceremonie bij onthulling eerste steen van hartkliniek in Moshi

Door: Teun van der Velden & Hans Bellert



Kosten noch moeite werden gespaard voor de ceremonie vandaag. De vijfentwintigkoppige politieband opende met het Nederlands volkslied, in een andere tent zat een twintigtal genodigden, waaronder ook de Twentse cardioloog Salah Said. Hij is de aanjager van het project.

In een nog veel grotere tent daartegenover zat het publiek, waaronder veel ziekenhuismedewerkers, maar ook de leden van de Twentse delegatie die de afgelopen week op allerlei vlakken actief waren in het ziekenhuis.



Bisschop, ziekenhuisdirecteur en regeringsafgevaardigde namen ruim de tijd om lovende woorden voor het initiatief uit te spreken, daarnaast werd de noodzaak van de kliniek nog eens benadrukt. Volgens directeur Masenga komen er ook in Tanzania steeds meer hart- en vaatziekten voor, waardoor zo’n kliniek broodnodig is.

De eerste steen werd tijdens een grootse ceremonie onthuld (Foto: RTV Oost)



Patienten

Ook twee hartpatiënten vertelden hun verhaal. Voor een van hen, een vrouw van een jaar of dertig, had de familie met grootse moeite net genoeg geld bij elkaar kunnen schrapen om een behandeling in India te kunnen betalen. De vrouw kreeg daar nieuwe hartkleppen.

De andere van de twee, een jongen van een jaar of twintig, had tot nu toe pech; zijn familie is niet rijk genoeg om hem aan een behandeling in India te kunnen helpen.



Ook twee leden van het Twents Symfonisch Jeugd Orkest, Daan Wilms en Rémi Keupink, bliezen daarna hun bijdrage aan de ceremonie. Dat was onder meer het lied van Shakira: ‘Waka Waka, It’s Time for Africa’. Het lied dat ze speciaal maakte voor het WK voetbal dat in 2010 in Zuid-Afrika werd gehouden.

De eerste steen werd tijdens een grootse ceremonie onthuld (Foto: RTV Oost)



Onthulling

Na een urenlange ceremonie, die ook nog eens anderhalf uur te laat begon - want in Afrika gebeurt niets op tijd - was het dan eindelijk zover: de steen werd onthuld. Op het nog braakliggende terrein achter het ziekenhuis is de afgelopen week het muurtje gebouwd waarin de eerste steen was gemetseld. De hoofdpersonen, waaronder Salah Said, schoven de gordijnen weg zodat de steen zichtbaar werd die in Nederland is geprepareerd met een plaquette.



Voor de werkgroep is het een grote zichtbare stap in een proces dat zo’n drie jaar geleden is begonnen met allerlei soorten hulp aan het ziekenhuis. De komende jaren zal er nog veel werk worden verzet, en dat heeft ook voor een groot deel te maken met het opleiden van mensen die op de verschillende plekken in de kliniek kunnen werken. Een 'opleverdatum' is er niet, maar de schatting is dat de belangrijkste ceremonie, de opening van de kliniek, over zo'n drie jaar realiteit wordt.

rtvoost-menu-hartvoortanzania-2-evenementen