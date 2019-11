Door de broers Peter en Mathijs krijgt hiphopstad Zwolle een Zuid-Afrikaans tintje

De broers Mathijs en Peter van Til uit Zwolle brengen morgen een bijzonder album uit: Ons Perspektief. Met een K. Het album is gemaakt met Zuid-Afrikaanse hiphopartiesten, die speciaal voor het releaseconcert van 13 november in poppodium Hedon, naar het herfstachtige Zwolle zijn gekomen.

Het begon ooit met een spontane hiphopsessie in hun studio in Zwolle. "Toen was Hemelbesem in Nederland en Hemelbesem is een rymkletser", vertelt Mathijs van Til, die samen met broer Peter het duo BrotherTill vormt.

Rymklets is een soort Afrikaanse rap. Het is een vorm van expressie waarin taal, klank en poëzie elkaar versterken. De broers waren gefascineerd door het verhaal, de teksten en de grenzen die muzikaal gezien worden opgezocht. "Er ontstond een vonkje en toen zijn we zes weken naar Zuid-Afrika gegaan om met andere rymkletsers te werken."

BrotherTill

Peter studeerde aan de Toneelacademie in Maastricht en Mathijs aan het conservatorium in Enschede. "We werken eigenlijk al samen vanaf onze kindertijd", vertelt Mathijs. "Dan kregen we bijvoorbeeld een camera van onze ouders en dan gingen we op onze kamer voorstellingen filmen. Daar is het ooit begonnen."

"Normaal gesproken zijn we met z'n tweeën", zegt Peter. "Maar het releaseconcert wordt echt een variété van verschillende stijlen en kunstvormen." Rymklets, reggae, spoken word, visual art, elektronische muziek, het komt morgenavond allemaal voorbij.

Zuid-Afrika in Zwolle

Ondanks het Hollandse herfstweer zijn de rymkletsers Simon Witbooi (Hemelbesem) en Robin-Dean Fourie (Die Hooflig) blij om in Zwolle te zijn. Simon was al twee keer eerder in de provinciehoofdstad te vinden. "Ik vind het altijd leuk hier. Zwolle is een goede plek om creatief bezig te zijn."

Ook voor Mathijs is het fijn om dit album in Zwolle uit te brengen. "Eigenlijk alleen al door de rijke hiphophistorie die er in Zwolle ligt. En daarnaast denk ik dat we echt iets nieuws gaan laten zien."

De release

Ons Perspektief. Een groot project dat klein en spontaan begon. Mathijs: "Uiteindelijk staat er best wel wat. Want er zijn twee jongens overgekomen uit Zuid-Afrika."

De samenwerking is ooit ontstaan vanuit Mathijs z'n eigen nieuwsgierigheid, maar nu het album er daadwerkelijk is, hoopt hij ook anderen te prikkelen. "Daarom heet het album ook Ons Perspektief. Jezelf durven openstellen voor nieuwe inzichten."