Twee auto's in vlammen op bij bergingsbedrijf in Zwolle

Bij een autobergingsbedrijf in Zwolle zijn vannacht twee auto's in brand gevlogen. De brand brak rond half vijf uit bij Wolves Mobiliteit in de Carl Benzstraat. De brandweer wist te voorkomen dat andere geparkeerde auto's ook in brand zouden vliegen.

De twee auto's die wel vlam hebben gevat, zijn volledig uitgebrand. Er wordt onderzocht of er sprake is van brandstichting en of er een mogelijk verband is met eerdere autobranden in Zwolle.

Vorige week volgen in de Zwolse wijk Stadshagen twee auto's in brand op nog geen 250 meter afstand van elkaar. Buurtbewoners maakten vervolgens de link met de eerdere schietpartij in Stadshagen.