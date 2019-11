Nog maar één keer in- en uitchecken als het aan de provincie ligt

In Overijssel rijden meerdere treinvervoerders, waarvan de NS de grootste en bekendste speler is. De regionale vervoerders zijn Arriva en Keolis. Zij hebben een samenwerkingsverband onder de naam Blauwnet en hebben dus één in- en uitcheckpaaltje. Het maakt dan dus niet uit of je in een trein van Arriva of Keolis stapt.



Een nieuw fenomeen is Blauwnet niet. Sinds december 2017 rijden de regionale vervoerders onder deze naam, in opdracht van de provincie. En als het aan de provinciale politiek ligt wordt dit Overijsselse voorbeeld nu landelijk overgenomen. Dat betekent dus: één in- en uitcheckpaaltje voor alle vervoerders in Nederland.



"Het is mogelijk"

CDA-Statenlid Bart van Moorsel is de initiatiefnemer van dit idee. "We hebben in Overijssel met Blauwnet bewezen dat één paaltje tussen verschillende vervoerders mogelijk is, nu willen we dit in heel Nederland." Van Moorsel roept gedeputeerde Bert Boerman op om met de minister van Infrastructuur in gesprek te gaan hierover.

Als het aan Floris Nijhuis ligt, voorzitter van reizigersorganisatie Rover West-Overijssel, moeten er meer maatregelen genomen worden dan alleen een gesprek met de minister. "Het Rijk moet deze samenwerking afdwingen bij de NS. Een in- en uitcheckpaaltje voor alle vervoerders is praktisch gewoon mogelijk, alleen moet er een goed rekenmodel komen."



Prijzen

Nijhuis ziet dat er veel verwarring ontstaat bij reizigers. De verschillende vervoerders zijn wat hem betreft geen probleem, maar de verschillende prijzen voor een rit wel. Zo kan het zijn dat je voor een ritje tussen Wierden en Almelo bij de NS €2,40 moet betalen en bij Blauwnet €1,88. "Dit is raar en inconsequent", vindt Nijhuis. "Je neemt in principe hetzelfde product af, maar de prijzen verschillen. De reiziger maakt het ook niet uit met welke vervoerder hij reist. Hij wil gewoon zo snel mogelijk van A naar B komen."



Het CDA en Rover verwachten dus verandering. Maar de vraag is of dat wel zo makkelijk gaat. De provincie is opdrachtgever van de regionale vervoerder, maar heeft niks te zeggen over de NS.

Onderzoek

Bij het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) staat dit in- en uitcheckprobleem op de agenda. De NOVB heeft al onderzoek gedaan naar het maken van een gecombineerd poortje voor alle vervoerders, maar dat is nu nog niet mogelijk. "Voor de invoering van landelijk enkelvoudig in- en uitchecken wegen momenteel de positieve effecten niet op tegen de negatieve effecten met de huidige ov-chipkaart."