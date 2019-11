Plastic soep wordt opgeruimd met in Zwolle gebouwde 'waterstofzuiger'

Het idee is van The Ocean Cleanup inspirator Boyan Slat, maar TME in Zwolle mocht het schip ontwikkelen en bouwen. Er varen wereldwijd inmiddels vier Interceptors rond om rivieren schoon te vegen, zodat plastic afval niet vanaf de rivier in de oceanen terechtkomt.

De ingenieurs en bouwers van TME in Zwolle zijn enorm trots op het eindresultaat. "Fantastisch, we maken wel meer mooie machines, maar deze springt er uit", zegt directeur Bauke Tilma van TME. "Er wordt eindelijk iets gedaan aan het plastic in de oceanen en het probleem wordt met deze machine bij de bron aangepakt. Het is een wereldwijd probleem waar wij over de aanpak als bedrijf mee mochten denken en werken, en dat bevalt ons heel erg goed."

Het prototype van de Interceptor is de afgelopen jaren in het geheim achter grote zwarte schermen op een werf in Kampen gebouwd en te water gelaten. In het geheim omdat het apparaat speciaal voor The Ocean Cleanup organisatie is gemaakt. "Het idee komt van hun, wij hebben er praktisch uitvoering aan gegeven."

De Interceptor (Foto: The Ocean Cleanup organisatie)

Waterstofzuiger

Het apparaat werkt iets anders dan de enorme 'zeebezem' waarmee Boyan Slat al langer probeert om de plastic soep uit de oceanen te scheppen, maar het doel van het apparaat is identiek.

De Interceptor veegt met een lange uitschuifbare arm de rivieren schoon. Het is een soort catamaran waar het water onderdoor loopt. Aan de voorkant zit een soort lopende band, die net onder de waterspiegel begint. Een arm leidt het afval daarnaartoe. De rommel gaat de lopende band op en valt dan in een container erachter.

100.000 kilo afval

Het schip kan op die manier tussen de 50.000 en 100.000 kilo afval per dag uit de rivieren halen. Bauke Tilma; "Eigenlijk is het een grote stofzuiger op het water. Wij hebben er vier gemaakt. Die varen inmiddels in Jakarta, Maleisië, Vietnam en de Dominicaanse Republiek."

The Ocean Cleanup organisatie stelt zich als doel dat er in 2025 op de duizend vuilste rivieren van de wereld één zal varen. Die duizend rivieren zijn volgens berekening bij elkaar verantwoordelijk voor tachtig procent van alle plasticvervuiling die vanaf rivieren in de oceanen terechtkomt. De productie van meer Interceptors, om die rivieren schoon te maken zal door andere bedrijven gebeuren. "Onze missie is met de ontwikkeling van het schip volbracht. De bouwtekeningen zijn klaar. Er zijn andere bedrijven die het schip kunnen bouwen en wereldwijd in grotere aantallen in de markt kunnen zetten", aldus Tilma.