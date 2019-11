Kamervragen van GroenLinks over steun van gemeente Enschede aan FC Twente

Aanleiding hiervoor is een rapport van onderzoeker Tsjalle van der Burg van de Universiteit Twente over de steun van de gemeente Enschede aan FC Twente.

In het rapport FC Twente, Feyenoord en de Europese regels voor staatssteun stelt hij onder meer de steun van de gemeente Enschede in 2017 en 2019 aan FC Twente aan de kaak. Die steun was volgens de onderzoeker niet in lijn met de Europese regels voor staatssteun. Bovendien stelt Van der Burg dat de gemeente Enschede de steun voor FC Twente in 2017 en 2019 niet bij de Europese Commissie heeft gemeld.

Nooit ingestemd

De gemeente Enschede bestrijdt dat. Volgens een woordvoerder hoefde de gemeente de steun in 2017 niet te melden bij de Europese Commissie. In 2019 zijn de steunmaatregelen getoetst en goedgekeurd door een extern bureau dat is gespecialiseerd in staatssteun. "Anders had de gemeente Enschede nooit ingestemd met de steunmaatregelen", aldus de woordvoerder.

De vragen van GroenLinks gaan over de bewering van Van der Burg dat FC Twente onrechtmatige staatssteun heeft gehad van de gemeente Enschede, maar Kamerleden Westerveld en Özütok willen ook weten of de minister bereid is vraagtekens te zetten bij de huidige klachtenprocedure van de Europese Commissie.

Onderzoek naar klachten

In principe kan elke burger een klacht indienen bij de Europese Commissie over vermoedelijke ongeoorloofde staatssteun aan een voetbalclubs. "Maar tegelijkertijd heeft de Commissie een regel ingesteld die het moeilijk maakt een klacht in te dienen", stelt Van der Burg. "Onder meer individuele burgers, en minderheidsaandeelhouders van concurrerende bedrijven mogen nog wel klachten indienen, maar de Commissie is niet langer verplicht hier met een officieel oordeel op te reageren", schrijft hij in zijn rapport.

De Kamerleden stellen dat de Europese Commissie alleen klachten van gemeenten en clubs in behandeling nemen, en dus niet van Europese burgers. Daarom vindt GroenLinks dat deze procedure niet leidt tot een kritische onderzoekshouding, als staatssteun aan clubs onderzocht wordt.

De partij wil dat de minister deze werkwijze aankaart. GroenLinks wil bovendien van de minister weten of hij het een goed idee vindt om gemeenten wettelijk te verplichten om de Europese Commissie om advies te vragen als ze een club staatssteun willen geven.