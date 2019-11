Overijsselse Merentocht zoekt bestuursleden om toekomst schaatstocht veilig te stellen

De temperatuur begint te dalen en het weer is guur. De winter komt er aan en bij veel mensen zullen de eerste gedachten over schaatsen op natuurijs al zijn opgekomen. Voor de organisatie van de Overijsselse Merentocht is het seizoen ook weer begonnen. De organisatie is nu een zoektocht naar nieuwe bestuursleden gestart. "We willen toekomstbestendig zijn", zegt voorzitter Roelof Groen.

De Overijsselse Merentocht werd 22 jaar geleden opgericht, maar de schaatstocht is nog nooit verreden. "Er zijn leden die al 22 jaar in het bestuur zitten. Nog zeer actief en goed bezig, maar in de toekomst zullen mensen te oud zijn, of stoppen. En dan moet je wel een basis hebben waar je verder op kunt. De gemiddelde leeftijd is boven de 60 jaar, dat kan niet heel lang zo door blijven gaan."

Kennis en ervaring

Het gaat er dus vooral om de organisatie toekomstbestendig te maken, om kennis en ervaring over te brengen. "Alles is in kannen en kruiken, de draaiboeken liggen klaar. Het is allemaal prima voor elkaar", zegt Groen. Hij heeft inmiddels al wat geluiden opgevangen van mensen die misschien interesse hebben. En bij de ijsclubs treden steeds meer jonge mensen toe. "Daar zijn de ijsclubs blij mee, dat ze hun kennis kunnen overdragen aan die mensen. En daar maken wij met de organisatie ook weer gebruik van."

Het is alleen nog wachten op het moment dat de tocht eindelijk verreden kan worden. "We blijven, misschien wel met oogkleppen op, erin geloven. Er kan best wel een een keer een extreme periode komen. 's Zomers zijn er extreme periodes, kan zo zijn dat we een keer in de winter drie, vier weken lang een heel strenge winter krijgen."

Geen voorspellingen meer

"Maar voorspellingen doe ik niks meer aan. Elk jaar in september begint men al te zeggen: dit jaar wordt het een strenge winter. Nou, dat is 22 jaar gezegd en er is nog nooit zo'n strenge winter geweest dat we de tocht konden rijden."

Deelnemers

Er zijn, naast bestuursleden, ook nog deelnemers nodig, vertelt Groen. "Er is, onder goede omstandigheden, ruimte voor vijftienduizend deelnemers. We hebben er nu zo'n zevenduizend." Daar kunnen dus nog een paar duizend deelnemers bij. Mensen die zich willen inschrijven als deelnemer aan de natuurijs-tocht kunnen dat via de website van de organisatie doen.