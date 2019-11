Boer uit Holten investeert bijna een miljoen maar mag slechts veertig koeien houden

"Een bedrijf met veertig koeien is niet rendabel. Het is dat ik nog een kippenbedrijf heb, maar anders had ik nu in de bijstand gezeten", zegt Rinus Oolbekkink. Het is de bedoeling dat zijn zoon het melkveebedrijf voortzet maar die toekomst ziet er nu somber uit.

Het is de starre houding en strenge regelgeving van de overheid die de familie Oolbekkink de das omdoen. Ze misten een belangrijke peildatum. Namelijk die van 2 juli 2015. Deze datum geldt als peildatum waarop bepaald wordt hoeveel fosfaatrechten je krijgt en daarmee dus ook het aantal koeien dat je mag houden.

Overgangsregeling

Op dat moment had de familie Oolbekkink veertig koeien. Een aantal weken daarvoor, op 29 mei 2015, kochten ze de boerderij van de buren. De provincie Overijssel was op dat moment de eigenaar. Hier ging een onderhandelingsperiode van een aantal jaar aan vooraf. Van een peildatum was de familie niet op de hoogte. De intentie was om hier 130 koeien te houden.

Vóór de peildatum van 2 juli vroeg Oolbekkink een Natuurbeschermingswetvergunning (NB-vergunning) aan bij de provincie. Die werd ook verleend, op 17 juli 2015. Oolbekkink ging er vanuit dat hij onder een overgangsregeling voor nieuwe bedrijven zou vallen. Hij investeerde in nieuwe stallen, een silo, een melkmachine, verwijdering van de asbestdaken en nog veel meer. Samen met de grond een investering van bijna een miljoen euro.

Ministerie zegt 'nee'

Maar het ministerie is een andere mening toegedaan. Die vindt dat Oolbekkink het bedrijf van de buurman voortzet. Hij mag op basis van peildatum 2 juli 2015 dus alleen nog maar zijn eigen veertig koeien houden. "Het is alsof de overheid de spelregels tijdens de wedstrijd aan het veranderen is", zegt een boze Oolbekkink.

Oolbekkink vind dat hij wel degelijk een nieuw bedrijf is begonnen. De buurman had zijn stal helemaal ontmanteld en tussendoor is de provincie eigenaar geweest van de boerderij met gronden en die deed daar niets mee. Oolbekkink heeft het bedrijf weer helemaal moeten opbouwen en behalve de grond en een casco stal, alles opnieuw moeten aanschaffen.

De rechter

Vorige week stond Oolbekkink voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegenover het ministerie om de zaak recht te breien. Hij zei tegen de rechter dat de oude vergunning van de buurman veel verder ging. "Die had een vergunning voor 450 koeien. Ik ben tevreden met 130 koeien. Dat is al veel minder."

"Veel vertrouwen in een goede afloop heb ik niet. Met mij zijn nog zo'n 800 boeren de dupe van deze regeling", zegt Oolbekkink. Toch ziet hij nog wel toekomst voor de melkveehouderij. "Er is veel beweging in de regelgeving. Wie weet komt er een opening om toch door te kunnen gaan". De uitspraak van de rechter is op 17 december.