Nederlandse voetbalvrouwen weer stap dichter bij EK na ruime zege op Slovenië

De Nederlandse voetbalvrouwen zijn ook na het zesde EK-kwalificatieduel zonder puntenverlies. In Arnhem werd vanavond met 4-1 gewonnen van Slovenië en daardoor is het eindtoernooi van 2021 in Engeland weer een stukje dichterbij.

Bij de regerend Europees kampioen begon Jill Roord uit Oldenzaal opnieuw in de basis. Na enkele kansen voor met name Vivianne Miedema en een poging van Roord die naast ging, was het Slovenië dat na een half uur verrassend op voorsprong kwam. Bij een vrije trap liep de verdediging van Oranje te slapen en kon Kaja Erzen van dichtbij binnenkoppen. Een paar minuten later was het alweer gelijk. Sherida Spitse benutte een strafschop en zorgde daarmee voor de 1-1 ruststand.

Kort na rust mocht Spitse opnieuw aanleggen vanaf de stip en opnieuw faalde ze niet: 2-1. Na een klein uur was het ook raak voor Miedema. Ze kopte raak uit een hoekschop. Tien minuten later maakte ze ook haar tweede en was het definitief beslist. In de slotfase was Jackie Groenen nog dicht bij de vijfde voor Nederland, maar haar inzet eindigde op de lat.

Stand

Nederland heeft nu 18 punten uit 6 duels in poule A van de kwalificatie. Rusland en Kosovo hebben 6 punten, maar speelden ook drie duels minder. Slovenië blijft ook op 6 punten staan. Het speelde vijf wedstrijden. De negen groepswinnaars en drie beste nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. De zes overige nummers twee spelen play-offs voor de overige drie plekken.