'Wolven' verteren de getuigen in Twents liquidatieproces slecht

De verdediging van de 'Wolven' die verdacht worden van zeven moordaanslagen in de regio Twente heeft grote moeite met de getuigen die het Openbaar Ministerie opvoert als bewijs. Zo wordt er gebruik gemaakt van een officieuze 'kroongetuige' en een anonieme bedreigde getuige die belastend over de Wolven verklaren. Tegen de Wolvenbroers zijn gisteren celstraffen geëist van 25 en ruim 10 jaar.

De kroongetuige is een Enschedeër met Braziliaanse roots. Momenteel verkeert hij in het buitenland, maar hij heeft meerdere malen bij de politie en de onderzoeksrechter verklaard over de aanslagen. Volgens het OM zat de man 'klem' tussen twee criminele groeperingen en was hij zijn leven niet meer zeker. De enige oplossing was praten, aldus het OM. Volgens de verdediging van de Wolven was de kroongetuige uit op geld en is het een 'kletsmajoor'.

Kapper in brand

De kroongetuige wijst beide verdachten, met bijnamen 'Wolfje' en 'Grote Wolf', aan als daders van de zeven moordpogingen in 2017. Zo werd een kapper in brand gestoken, werden twee mannen doorzeefd met kogels en werden vier panden beschoten met automatische wapens. Zelf zegt de kroongetuige dat Grote Wolf het allemaal zelf aan hem heeft verteld. Die laatste ontkent dat. "Dat zou ook mooi stom zijn geweest."

Tegen de politie heeft de kroongetuige bijvoorbeeld gezegd dat 'Wolfje' een zigeuner had beschoten in Hengelo. "Maar dat klopt natuurlijk niet. Want die beschieting was in Enschede", zegt zijn advocaat. "Dus als dat al niet klopt, wat dan nog wel? Het is een kletsmajoor, die man."

Onno Kuut

Ook zegt de kroongetuige dat hij eerst zelf de opdracht had gekregen om een kapper in Enschede te liquideren. Hij zou er 100.000 euro voor gekregen hebben, maar de kroongetuige heeft geweigerd. "Dan zou het wel raar zijn als mijn cliënt er dan 'maar' een paar duizend euro voor zou hebben gehad", zegt Grote Wolf's advocaat. Begin 2017 werd in Enschede een kapper in de brand gezet, hij overleefde wonderwel.

Ook de advocaat van Kleine Wolf, Brigitte Roodveldt, heeft moeite met de Braziliaanse Enschedeër. "Die man heeft ook verklaard in een andere grote zaak, de moord op Enschedeër Onno Kuut. Tegen de verdachten ervan was levenslang geëist door het OM, maar de rechtbank heeft een uitspraak in de zaak uitgesteld. Ze wilden eerst de getuigen nogmaals toetsen. Dat zegt wel wat over de betrouwbaarheid van die kroongetuige toch?"

Anonieme bedreigde getuige

Roodveldt worstelt ook met de inzet van een andere getuige. Dat is een onbekend gebleven persoon, die de status 'anonieme bedreigde getuige' heeft gekregen. Deze persoon heeft verklaard dat Wolfje degene is geweest die in Gronau heeft geschoten. Hoe hij of zij aan die informatie komt, is niet bekend. In mei 2017 werd in Gronau een man beschoten met zes kogels. Hij overleefde de aanslag.

De onderzoeksrechter heeft bepaald dat de anonieme getuige coherent verklaart en dat de verklaring toegelaten wordt als bewijs, mits er ook andere bewijsmiddelen zijn. Volgens het OM zijn die er. Roodveldt vindt het erg vervelend dat de verklaring van de 'anonieme bedreigde getuige' niet geverifieerd kan worden door de verdediging. "We kunnen helemaal geen vragen stellen."

Stoerdoenerij

De getuigenis is belangrijk voor het OM, omdat er geen direct bewijs is dat Kleine Wolf in de nacht van de beschieting op de plaats delict was in Gronau. Wel is er aanvullend bewijsmateriaal. Zo werd op een later tijdstip het wapen gevonden, waarmee zes keer op het slachtoffer geschoten is. Daarop zat DNA van Wolfje. Maar volgens zijn raadsvrouwe is dat onbruikbaar bewijs: "Dat wapen werd veertien maanden na de schietpartij gevonden. Wie weet wat er in de tussentijd allemaal met dat wapen is gebeurd. Daarnaast, er zat ook DNA op van een aantal andere mensen." Ze geeft wel aan dat haar cliënt het wapen wel eens vast heeft gehad, maar meer uit stoerdoenerij.

Opdrachtgever

De verdachten, broers van elkaar, blijven volhouden niet bij de moordaanslagen betrokken te zijn. "Er zijn wel banden met de vermeende opdrachtgever, dat druipt er vanaf", zegt strafpleiter Roodveldt. "Maar niet in de mate zoals het OM het schetst." Volgens haar heeft haar cliënt een ondergeschikte rol in de criminele groepering gehad. Zo parkeerde hij wel eens gestolen auto's en bespiedde hij huizen in opdracht. Ook de verdediging van Grote Wolf laat weten dat er "in het dossier aanwijzingen zijn dat er banden zijn met de vermeende opdrachtgever."

'Ze gaan bloeden'

Die opdrachtgever is volgens justitie een in Duitsland veroordeelde drugscrimineel uit Enschede. De man zit momenteel vast in een Duitse cel en heeft via binnengesmokkelde mobieltjes moordopdrachten gegeven, aldus justitie. Een paar van dat soort berichten zijn in het monsterproces voorgehouden. Zo schreef hij bijvoorbeeld: 'We gaan ze knallen' en 'ze gaan bloeden'. Volgens het OM bedoelde de vermeende opdrachtgever, met bijnaam Godfather, met 'ze' een groep met banden met motorclub Satudarah. Het OM spreekt van een vete tussen beide groeperingen. Justitie wil deze 'Godfather' voor de rechter gaan brengen, zodra hij zijn straf in Duitsland heeft uitgezeten. Over enkele maanden komt hij daar vrij.

Het proces tegen de Wolvenbroers is gevoerd. De rechtbank neemt uitgebreid de tijd om een oordeel te vellen in de zaak. De rechters doen op 20 december uitspraak.