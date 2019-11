Neergeschoten curator Philippe Schol: 'Het gaat weer redelijk met mij'

Het gaat "naar omstandigheden weer redelijk" met de neergeschoten Enschedese advocaat Philippe Schol. De advocaat, die vooral als curator werkte, laat dat in een reactie tegenover RTV Oost weten. "Maar het is bepaald geen pretje, dat moge duidelijk zijn."

Het is voor het eerst sinds de liquidatiepoging, bijna een week geleden, dat het slachtoffer reageert.

Terwijl hij vorige week in de buurt van zijn woning in het Duitse Gronau zijn Dobermann uitliet, werd Philippe Schol (43) vanuit een rijdende auto meermalen onder vuur genomen. Daarbij zouden drie schoten zijn gelost. Het slachtoffer werd daarbij eenmaal, in zijn been, geraakt. Dezelfde dag nog werd hij geopereerd.

Schol is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Buiten bewustzijn

Het slachtoffer zegt zich niet alles te kunnen herinneren van wat hem die ochtend is overkomen. Hij raakte namelijk buiten bewustzijn. "Op een gegeven moment ben ik weggezakt."

Speculaties

Meteen na de liquidatiepoging werd volop gespeculeerd over de vraag of het misdrijf verband houdt met Schols werk als advocaat. De Enschedeër, die sinds een aantal jaren zijn eigen kantoor heeft, hield zich als curator voornamelijk bezig met gecompliceerde faillissementen, waarbij regelmatig fraude in het spel is.

In die hoedanigheid had Schol eerder dit jaar te maken met dreigementen en werd hij door de politie beveiligd. De Orde van Advocaten had de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding geïnformeerd over de bedreigingen.

Het slachtoffer wil echter niet nader ingaan op de toedracht van de schietpartij en de eventuele achtergronden, ook al om het verdere politieonderzoek niet te belemmeren. "Vooral hoe bepaalde zaken in de media zijn beland, kan ik me niet in vinden."

De politie onderzoekt niet alleen of de schietpartij verband houdt met Schols werk als advocaat, maar ook of die eventueel te maken heeft met zijn privésituatie

Internationale klopjacht

Hoewel het misdrijf op Duits grondgebied plaatsvond, is opvallend genoeg ook in Nederland een zogeheten Team Grootschalige Opsporing geformeerd. De Duitse en Nederlandse politie zijn intussen bezig met een gecombineerde klopjacht op de twee inzittenden van de witte VW Polo, voorzien van Nederlands kenteken.

Omdat het na de liquidatie van de Amsterdamse raadsman Derk Wiersum de tweede keer was dat een Nederlandse advocaat werd neergeschoten, haalde het misdrijf vorige week de internationale pers.