Bennie gaat er weer voor: nieuw optreden van Normaal aangekondigd

"Vanaf nu ga ik doen wat nodig is om zo fit mogelijk aan de start te verschijnen." Met die woorden kondigt Normaal-voorman Bennie Jolink een nieuw optreden aan, volgend voorjaar in Lochem. "Nadere muzikale bespiegelingen zullen volgen."

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zo ook bij Bennie. De rocker kondigde vorig jaar aan 'eenmalig' in actie te komen tijdens Hemelvaartsdag, een aantal maanden geleden in Lochem. Een mooie afsluiting van een prachtige carrière, zo was het idee.

Meer optredens in het verschiet?

Mooi niet dus; volgend jaar staat Normaal er 'gewoon' weer. Deze keer ontbreekt het woord 'eenmalig' in de aankondiging. Sterker nog, de frontman hint op nieuwe optredens. "Nadere muzikale bespiegelingen zullen volgen."

Maar alles onder voorbehoud. Reden is vooral de slechte gezondheid van de zanger, die last heeft van zijn aangeboren astma. Maar het gaat de laatste tijd crescendo met de Achterhoeker, die overigens ooit in Enschede studeerde.

Tovermedicijn

Met dank aan een nieuw, experimenteel geneesmiddel. Een tovermedicijn, zoals de zanger het zelf noemt. "Een genezing van Bijbelse proporties", zo zei hij destijds over zijn wederopstanding.

Met het optreden volgend jaar viert de band haar 45-jarig jubileum. Het eerste optreden van Normaal was ook in Lochem, tijdens het Lochem Popfestival in 1975.

De voorverkoop start vrijdag 15 november om 12.00 uur via Ticketmaster.nl.