Miljoenen aan provincie gevraagd voor kavelruil bij natuurgebieden

"Eigenlijk is het een grote legpuzzel", vertelt Van der Veen. Hij is verantwoordelijk voor het contact tussen de boeren, provincie en het kadaster. "Samen proberen wij tot een zo goed mogelijke verkaveling te komen. Hopelijk kunnen we alle boeren die meedoen zo veel mogelijk grond aan hun huiskavel geven."



Springendal

Jochem Lansink is één van de melkveehouders die graag mee wil doen met de kavelruil rondom het Springendal. De vierentwintig jarige boer heeft samen met zijn ouders een boerderij en is van plan het bedrijf in de toekomst over te nemen. Lansink heeft meerdere velden direct naast de Natura 2000-gebieden Springendal en Dal van de Mosbeek liggen. Hierdoor mag hij per 2021 zijn velden niet meer bemesten en daardoor kan hij minder voer van zijn grond halen.

Deze beperking is een van de redenen dat hij kavelruil wel ziet zitten. "Voor ons is het niet meer rendabel om dit land te houden. Daarnaast is Twente sowieso een slecht verkaveld gebied door alle houtwallen. In ons geval kan de verkaveling ook beter. We hebben ongeveer zevenentwintig hectare ver van huis liggen. Sommige stukken liggen wel verder dan een kilometer. Dit is een mooi kans voor ons om een betere kavelsituatie te krijgen".



Vrijwillig

De kavelruil gebeurt op vrijwillige basis, benadrukt Van der Veen. "Boeren bepalen zelf of ze meedoen en of ze hun handtekening onder de ruil willen zetten." Ook Lansink is van mening dat zoiets alleen kan als het vrijwillig is. "Als je mensen gaat verplichten krijg je scheve gezichten en daar wordt niemand blij van."



Toch is Lansink niet alleen maar positief. Hij ziet dat kavelruil noodzakelijk is, maar voelt zich machteloos. "Het is totaal in de hand van de provincie. Zij bepaalt de natuurgebieden, zij koopt de ruilgronden en en zij bepaalt de waarde van de grond. Ik heb hierin niks te zeggen."

Voor Lansink is er een mogelijkheid dat hij uiteindelijk moet gaan bijbetalen, omdat de grond waar hij van af wil minder vruchtbaar is dan de grond die hij erbij krijgt. "Het voelt alsof ze spelen met mijn portemonnee."

De kavels rondom het Springendal (Foto: RTV Oost)



Volgens van der Veen is het van groot belang dat de boeren rond het Springendal goed verkaveld worden. "Het is niet alleen goed voor de boeren en de natuur. Maar ook voor de maatschappij. Als de boer meer grond bij zijn huis heeft liggen, hoeft er minder ver op grote landbouwvoertuigen gereden te worden. Dit levert een veiligere verkeerssituatie op en minder CO2 uitstoot."

Te weinig geld

De provincie geeft aan dat er geld beschikbaar is voor kavelruilprojecten die gerealiseerd moeten worden in verband met Natura 2000-gebieden, zoals het Springendal en Dal van de Mosbeek. "Deze projecten kunnen gefinancierd worden vanuit geld dat beschikbaar is voor die gebieden", aldus gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

Maar er is niet genoeg geld voor alle kavelruilprojecten. "Als het gaat om landbouwstructuurversterking zonder dat er natuur of infrastructuur in het spel is, is hier geen budget voor."