Zorgen over 'kaalslag' na komst Hornbach Enschede: 'verdrijft tachtig winkels'

Verdrijft een nieuwe Hornbach-vestiging in Enschede een groot aantal andere winkels? Dat is de vraag waarop de Raad van State antwoord moet geven. Volgens advocaten van andere bouwmarkten dreigt 'een complete kaalslag' van speciaalzaken in de wijde omtrek als Hornbach komt.

De gemeente Enschede ziet geen probleem met de komst van de nieuwe bouwmarkt. Maar volgens advocaten van onder meer Gamma, Praxis en Hubo dreigt er een ramp.

'Verdrijft tachtig winkels'

"Hornbach zorgt voor vergroting van het al bestaande overaanbod, het verdrijft zeker tachtig winkels", zegt de advocaat van Gamma en Hubo. "Er dreigt een complete kaalslag van speciaalzaken, een domino-effect."



Deze vrees wordt ondersteund door onafhankelijke adviseurs van de Raad van State. Ze zijn kritisch op de bevindingen van de marktonderzoekers die Hornbach heeft ingeschakeld om aan te tonen dat er wél marktruimte voor Hornbach is.



In de ogen van de advocaten en raadsadviseurs hebben die marktonderzoekers de gegevens gemanipuleerd om een gunstige uitkomst van hun onderzoek te krijgen.

Bauhaus Hengelo

De adviseurs van de Raad zeggen dat er geen ruimte voor een Hornbach is in Enschede. Zij wijzen onder meer op bouwmarkt Bauhaus in Hengelo, die binnen hetzelfde verzorgingsgebied ligt. Mogelijk vallen er één of meerdere bouwmarkten in de wijde omtrek om, aldus de adviseurs.



De advocaat van Praxis wijst verder op een mogelijke toename van stikstof bij het nabijgelegen Natura 2000 gebied Aamsveen. De gemeente wuift de bezwaar weg: het verkeer dat Hornbach zal bezoeken veroorzaakt geen toename van stikstof, meent de gemeente.

Stikstof

Toch is er bij het bestemmingsplan voor de nieuwe Hornbach wel gebruikgemaakt van de gewraakte PAS-regeling. Het is wel de vraag of de Raad dit bezwaar van Praxis accepteert, aangezien milieuverenigingen wel kunnen opkomen voor bescherming van de natuur. Voor bedrijven zoals Praxis lijkt dat uitgesloten, omdat zij een economisch doel dienen.



De Raad van State moet ook nog oordelen over een waslijst aan andere bezwaren. Daarom zal de uitspraak langer op zich laten wachten dan normaal het geval is. De Raad moet binnen twaalf weken uitspraak doen.