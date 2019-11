Boerenzoon Berthus Westerhuis uit Nieuwleusen, 'a very famous producer from Europe'

Het verhaal van Berthus Westerhuis begint in Lochem, in het openluchttheater. Of nou ja, het begint natuurlijk al veel eerder, maar de plek waar Normaal doorbrak wordt in 1980 ook de springplank voor de muzikale carrière van Westerhuis. Met zijn hardrockband Frankenstein speelt hij op het Lochem Popfestival, samen met Motörhead, Udo Lindenberg en Joan Jett.



Cultstatus

Voor het optreden vraagt Joost Carlier, dan inmiddels de ex-manager van Normaal, of de boerenknapen uit het Vechtdal niet een stukje in het dialect kunnen zingen. Dacht het niet, is het antwoord van Westerhuis: "Jimi Hendrix speelde niet in het dialect, dus dat gaan wij ook niet doen."



Om toch op te vallen tussen de grote namen op de affiche besluiten Westerhuis en zijn maten hun apparatuur kort en klein te slaan. Of dat nodig was is achteraf natuurlijk moeilijk in te schatten, feit is dat het optreden inslaat als een bom. En omdat het ook nog eens wordt uitgezonden op televisie krijgt de band direct een cultstatus.De jongens spelen zich een slag in de rondte, vooral in Noord en Oost Nederland. Maar een plaat opnemen komt er niet van. "De klik in zo'n studio was er gewoon nooit. Stonden we voor zo'n vliegdekschip van een mengtafel, kregen wij geen noot op de band. Daar was ik zat van, dus besloot ik het zelf te doen."

Berthus Westerhuis, de hoofdpersoon in het boek Ik Bruuthus (Foto: Andre Meijer)

Ondanks het hoongelach van zijn kameraden pakt Westerhuis door. Hij schaft wat apparatuur aan en neemt een demo op voor Elise, een bevriende band. "En die kreeg allemaal goeie recensies. Toen kwamen ze achter elkaar. Tot ik op een gegeven moment een joch voor de microfoon had dat plotseling begon te grommen. Ik wist niet wat ik meemaakte, maar dat was dus Ashpyx. Mijn eerste deathmetal-band."



Goed én goedkoop

In het kleine metalwereldje gonst zijn naam snel rond. Bij Berthus op het platteland, daar kun je goed én goedkoop je plaatje opnemen. "Ik had een techniek ontwikkeld om die jongens beter te laten klinken dan dat ze waren. Ik bedoel dat niet onaardig, maar die gasten speelden zo snel, die waren maar een schaamhaartje van de chaos verwijderd. En het lukte mij om dat precies goed te laten klinken."



En dat goedkope? Tja, het blijft een hobby voor Westerhuis. "Ik deed alleen wat ik leuk vind, had er gewoon een voltijdbaan naast. Het ergste wat me zou kunnen overkomen is dat ik hier van moet leven. Dan zit ik hier op een gegeven moment Vader Abraham en zijn 66 Smurfen op te nemen, voor de Rabobank. Daar moet je toch niet aan denken."

Bekijk hier de reportage, het verhaal verder onder de video

Boer Area

Ondanks die vrijblijvendheid groeit zijn faam. In metalmagazines als de Aardschok wordt zelfs een knipoog gemaakt naar de Amerikaanse Bay Area waar grootheden als Metallica en Slayer vandaan komen. Metalbands als Altar (uit Hardenberg/Coevorden), God Dethroned (uit Beilen) en Dead Head (uit Kampen) worden, tegen wil en dank overigens, geschaard onder de noemer 'Boer Area'.



Ze worden een voorbeeld voor metalbands in heel Nederland. En ver daar buiten. Want de door Westerhuis geproduceerde platen gaan de wereld over: "Kom ik met zo'n band in Japan, staat daar een tolk bij die zegt: 'This is very famous producer from Europe'. Allemaal buigen die mensen. En in een platenzaak daar vond ik zes albums die ik had gedaan. Sta je in Tokyo. Je lacht je toch dood, man."



Laag pitje

Die tijden liggen inmiddels ruim achter hem. Westerhuis heeft zijn studiowerk op een laag pitje gezet, af en toe komt er nog een band langs. Of hij prutst er voor zichzelf nog wat. Spelen doet hij ook nog mondjesmaat, met zijn oude maten in een band die de vijftigers en zestigers met gevoel voor zelfspot Jurassic Park hebben genoemd.



Ook het boek dat journalist Wouter Groote Schaarsberg in de afgelopen drie jaar over hem (én de muziekwereld om hem heen) schreef benadert hij met dezelfde nuchtere zelfspot. "Ik zei nog tegen hem: je kunt beter een boek schrijven over Adje van den Berg. Dan verkoop je er misschien wat meer. Maar ik had ook genoeg te vertellen, dacht Wouter. Tja, dat klopt wel."

Het boek Ik Bruuthus over de handel en wandel van Berthus (Foto: Wouter Groote Schaarsberg)

Het boek Ik Bruuthus wordt zaterdag gepresenteerd in Cafe Calluna in Ommen, het stamcafe van Westerhuis.